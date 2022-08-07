نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تم تغيير موعد عودة المدارس؟ التعليم تحسم الجدل بشأن التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 1444 في المقال التالي
ترددت أنباء في أوساط متعددة بالمملكة العربية السعودية بشأن تغيير موعد عودة المدارس في العام الدراسي الجديد 1444-1445هـ، وهو ما نفته وزارة التعليم السعودية التي أكدت أن التقوم الدراسي لم يجرِ عليه أي تغييرات أو تعديلات خلال الفترة الماضية، وأن الانتظام في المدارس والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة في موعدها المحدد.
وزارة التعليم تنفي تغيير موعد عودة المدارس
ونفت وزارة التعليم السعودية تغيير موعد عودة المدارس في العام الجدديد، مؤكدة أن بداية الدراسة سيكون يوم الأحد 1 صفر 1444 هـ، الموافق 28 أغسطس 2022 م، على أن تستمر الدّراسة حتى يوم الخميس 4 ذي الحجة 1444هـ، الموافق 22 يونيو 2023م.
ويتضمن العام الدراسي 39 أسبوعًا دراسيًّا جرى توزيعها بين ثلاثة فصول دراسية بواقع 13 أسبوعًا لكل فصل، ويتضمن العام 10 إجازات تعادل مدتها 56 يومًا من بينها 5 إجازات نهاية أسبوع مطولة وعدد من الإجازات الرسمية والدينية.
جدول التقويم الدراسي في السعودية 1444
ونشرت وزارة التعليم السعودية، جدول التقويم الدراسي في السعودية 1444هـ، للاطلاع عليه والتعرف إلى مواعيد بدء الدراسة والإجازات والاختبارات، وذلك على النحو التالي:
|التسلسل
|الحدث
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|1
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول
|الأحد
|1 صفر 1444 هـ
|28 أغسطس 2022 م
|2
|إجازة اليوم الوطني (يومي الأربعاء والخميس)
|الأربعاء
|25 صفر 1444 هـ
|21 سبتمبر 2022 م
|3
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|الأحد
|19 ربيع الأول 1444 هـ
|16 أكتوبر 2022 م
|4
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|الخميس
|16 ربيع الثاني 1444 هـ
|10 نوفمبر 2022 م
|5
|بداية إجازة الفصل الدراسي الأول
|الخميس
|30 ربيع الثاني 1444 هـ
|24 نوفمبر 2022 م
|6
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|10 جمادى الأولى 1444 هـ
|4 ديسمبر 2022 م
|7
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|الأحد
|24 جمادى الأولى 1444 هـ
|18 ديسمبر 2022 م
|8
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|الأحد
|22 جمادى الآخرة 1444 هـ
|15 يناير2023 م
|9
|إجازة يوم التأسيس (يومي الأربعاء والخميس)
|الأربعاء
|2 شعبان 1444 هـ
|22 فبراير 2023 م
|10
|بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
|الخميس
|10 شعبان 1444 هـ
|2 مارس 2023 م
|11
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث
|الأحد
|20 شعبان 1444 هـ
|12 مارس 2023 م
|12
|بداية إجازة عيد الفطر
|الخميس
|22 رمضان 1444 هـ
|13 أبريل 2023 م
|13
|بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|الأربعاء
|6 شوال 1444 هـ
|26 أبريل 2023 م
|14
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|الأحد
|8 ذي القعدة 1444 هـ
|28 مايو 2023 م
|15
|بداية إجازة نهاية العام الدراسي
|الخميس
|4 ذي الحجة 1444 هـ
|22 يونيو 2023 م
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل تم تغيير موعد عودة المدارس؟ التعليم تحسم الجدل بشأن التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.