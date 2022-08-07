هل تم تغيير موعد عودة المدارس؟ التعليم تحسم الجدل بشأن التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 1444

ترددت أنباء في أوساط متعددة بالمملكة العربية السعودية بشأن تغيير موعد عودة المدارس في العام الدراسي الجديد 1444-1445هـ، وهو ما نفته وزارة التعليم السعودية التي أكدت أن التقوم الدراسي لم يجرِ عليه أي تغييرات أو تعديلات خلال الفترة الماضية، وأن الانتظام في المدارس والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة في موعدها المحدد.

وزارة التعليم تنفي تغيير موعد عودة المدارس

ونفت وزارة التعليم السعودية تغيير موعد عودة المدارس في العام الجدديد، مؤكدة أن بداية الدراسة سيكون يوم الأحد 1 صفر 1444 هـ، الموافق 28 أغسطس 2022 م، على أن تستمر الدّراسة حتى يوم الخميس 4 ذي الحجة 1444هـ، الموافق 22 يونيو 2023م.

ويتضمن العام الدراسي 39 أسبوعًا دراسيًّا جرى توزيعها بين ثلاثة فصول دراسية بواقع 13 أسبوعًا لكل فصل، ويتضمن العام 10 إجازات تعادل مدتها 56 يومًا من بينها 5 إجازات نهاية أسبوع مطولة وعدد من الإجازات الرسمية والدينية.

جدول التقويم الدراسي في السعودية 1444

ونشرت وزارة التعليم السعودية، جدول التقويم الدراسي في السعودية 1444هـ، للاطلاع عليه والتعرف إلى مواعيد بدء الدراسة والإجازات والاختبارات، وذلك على النحو التالي: