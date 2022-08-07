نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تعرف انك تستحق جوال من STC وأسباب رفض التقسيط؟ في المقال التالي
كيف تعرف انك تستحق جوال من STC بنظام التقسيط وما هي أبرز شروط استحقاق جوال من stc لأجهزة الأيفون التي توفرت لدى الشركة بجميع إصداراتها السابقة ومتوقع أيضًا خلال الفترة القريبة نزول ايفون 14 برو ماكس وتقديمه من خلال الشركة، فتعتبر الاتصالات السعودية من أهم الشركات التي توفر حلول التقسيط وأيضًا خدمات الإنترنت وأنظمة الباقات التي تلبي احتياجات العملاء، لذا سنعرفكم سعر ايفون ١٣ برو ماكس في STC وما هي أهم شروط الاستحقاق.
كيف تعرف انك تستحق جوال من STC
هناك العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها معرفة استحقاق الجوالات الذكية لدى الاتصالات السعودية من بينها ما يكون في جواب كيف تعرف انك تستحق جوال من STC برسالة وهي من خلال رقم 900 يستطيع العميل أن يرسل رقم 777 وسيحصل على الإجابة في الحال وهو تتوافر به كافة شروط تقسيط ايفون 13 أو غيره من الأجهزة أم لا.
كما أن تثبيت تطبيق ماي اس تي سي يؤدي إلى معرفة استحقاق الجوالات بالتقسيط من خلال الشركة، فعند حصولك عليه وتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور ستتعرف على كافة التفاصيل في الحال وستكون الخدمة عن طريق تبويب الاستعلامات.
أسباب تمنع تقسيط جوالات stc ايفون 13
هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى رفض طلب تقسيط الجوالات من خلال الاتصالات السعودية وقد دعت الشركة إلى ضرورة معرفتها، وتتمثل تلك الأسباب في التالي:
- إذا كان العميل يرغب في الاشتراك ببرنامج استبدال الأجهزة والحصول على جهاز قديم بدلًا من الجديد فلا بد أن يكون جهازه خاليًا من الخدوش أو الالتواءات وإلا فلن يقبل طلبه.
- إذا كانت هناك فواتير لم يقوم العميل بسدادها إلى شركة الاتصالات السعودية، أو كان العميل اسمه مسجل في سمه وسجله الائتماني به أي مخالفات مالية مما يترتب عليه إيقاف الخدمات.
- كذلك لا يتم قبول طلب التقسيط إذا لم يقوم العميل بتقديم كافة الأوراق المطلوبة والمستندات الخاصة بالتحقق من البيانات الشخصية، ولم يقم بتفعيل شريحة اتصالات السعودية أيضًا أو إن كان لا يمتلك إثبات الدخل.
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