نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة فرض رسوم على الطرق في المملكة 1444 في المقال التالي
حقيقة خبر فرض رسوم على الطرق في المملكة، حيث تناقلت وسائل إعلام غير رسمية كثيرة إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر في الساعات الأخيرة حيث أفاد الخبر أن الحكومة أصدرت قرار بفرض رسوم عبور على مجموعة من طرق السعودية، وسوف نوضح لكم اليوم حقيقة هذا الخبر وما جاء فيه بالتفصيل.
فرض رسوم على الطرق في المملكة
في الحقيقة لا صحة لخبر فرض رسوم على الطرق في المملكة، إذ قام المصدر المسؤول التابع لوزارة النقل والخدمات اللوجستية بنفي هذا الخبر الذي تم تناقله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة من وسائل الإعلام الغير رسمية والتي كانت تؤكد أن وزارة النقل على وشك إصدار قرار عبر مرسوم يفرض رسوم على طرق المملكة بعد سنة، كما قام المصدر بتأكيد أن هذا الخبر محض إشاعة لا أساس لها من الصحة وليس له مصدر معتمد.
تفاصيل خبر فرض رسوم على الطرق السعودية 1444
تم تناقل خبر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية يوم الخميس 4 أغسطس 2022 م، بصورة واسعة أفاد أنه سوف يبدأ تطبيق رسوم على بعض طرق المملكة بعد سنة من يوم الخبر، ولكن سوف يكون تلك الطرق بدائل لا تفرض عليها رسوم، وطبقًا لما ورد في الأخبار على بعض الوسائل الإعلامية فقد قيل أن هيئة الطرق تستعد لكي تطبق هذا القرار لكي يشمل مجموعة من الطرق الرئيسية، وأن الهيئة لازالت تبحث هل من الممكن أن يشارك القطاع الخاص في عملية تنفيذ مشروعات الطرق وعمل صيانة لها إلى جانب تحصيل رسوم المرور؟.
الطرق السريعة في السعودية
سوف نوضح فيما يلي طرق المملكة السريعة الشهيرة:
- طريق الرياض، الطائف، مكة المكرمة السريع، الذي يبلغ طوله 820 كيلو متر.
- طريق الرياض، القصيم السريع، الذي يبلغ طوله 317 كيلو متر.
- طريق الرياض، الدمام السريع، الذي يبلغ طوله 383 كيلو متر.
- طريق جدة، المدينة المنورة السريع، الذي يبلغ طوله 410 كيلو متر.
- طريق مكة المكرمة، المدينة المنورة السريع، الذي يبلغ طوله 420 كيلو متر.
- طريق جدة، مكة المكرمة السريع، الذي يبلغ طوله 71 كيلو متر.
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