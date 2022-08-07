منصة روضتي السعودية وخطوات إضافة طفل جديد في منصة روضتي بالمملكة

منصة روضتي السعودية هو أحد أهم الروابط التي تهم فئة كبيرة من أولياء الأمور الراغبين في تقديم الأوراق الخاصة بأطفالهم للتقديم في الروضة، وتعد المنصة هي من أفضل المنصات الالكترونية التي قامت بتوفيرها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية حيث تعمل وزارة التربية والتعليم السعودي على مواكبة التقدم في مجال التعليم للأطفال في مرحلة الروضة وكذلك للحرص على النهوض بكافة المراحل التعليمية، وذلك من خلال تطوير أنظمة التعليم وإدخال التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة الطلاب، كما توفر المنصة العديد من البرامج والأنشطة التعليمية التي تتميز بالأسلوب السهل والمشوق للطفل، وتتضمن تلك الأنشطة العديد من الصور والفيديوهات للمواد العلمية التي يدرسها الطفل، وتقوم المنصة بتقدم الكثير من الألعاب التقنية التي تسلي الطفل، والقصص التربوية التي تنمي من مهاراته وتشجعه على تلقي التعليم، كما تعمل المنصة على متابعة الطفل وولي الأمر وتعريفه بكل المراحل التي يمر بها الطالب.

منصة روضتي السعودية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي نظام نور وتسجيل رياض الأطفال، أما عن طريقة التسجيل في منصة روضتي السعودية فيمكنك اتباع الخطوات التالية،

تحميل التطبيق الخاص بالمنصة على هواتف الأيفون أو هواتف الأندرويد من جوجل بلاي ستور.

يجب إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب سابق في منصة روضتي.

يتم كتابة البيانات المطلوبة وهي” رقم الهوية الخاصة بولي الأمر، آو رقم الإقامة، رقم شهادة ميلاد الطفل، كتابة تاريخ الميلادي بالتقويمين الهجري والميلادي”.

عليك بالضغط علي تبويب التالي.

كتابة باقي بيانات ولي الأمر.

كتابة كلمة المرور علي ألا تقل عن ثمانية أرقام.

تأكيد كلمة المرور.

إدخال البريد الإلكتروني.

يجب كتابة البيانات التي تتعلق بالطالب مثل الاسم والجنس وغيرها.

قم بالضغط على تسجيل.

إضافة طفل جديد في منصة روضتي

بعد التعرف علي خطوات التسجيل في منصة روضتي السعودية، فيمكننا التعرف علي خطوات إضافة طفل جديد في المنصة وهي كالتالي: