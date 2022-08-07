نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي يتأثر بعدد العمالة المنزلية لدي الأسرة .. الموارد البشرية تجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي هي مساعدة مالية مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمنح للمستفيدين بناء على معايير وشروط تم وضعها بمعرفة الوزارة، وقد تم تحديد موعد ثابت لإيداع مبالغ الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية للمستفيدين وهو أول كل شهر هجري، وقد يتأخر إذا توافق هذا اليوم مع إجازة رسمية.

هل يتأثر راتب الضمان الاجتماعي بعدد العمالة المنزلية لدي الأسرة؟

فقد تلقت وزارة الموارد البشرية سؤال من أحد المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” بهل يتأثر الضمان الاجتماعي بعدد العمالة المنزلية لدي الأسرة، وتجيب الموارد البشرية “بإنه يؤثر في حالة وجود عدد ثلاث عمالة منزلية أو أكثر للأسرة ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية الطبية.

وعليكم السلام

أهلاً بك ،فهد

يؤثر على استحقاق المعاش وجود عدد 3 عمالة منزلية أو أكثر للأسرة ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية الطبية

، شاكرين تواصلك . — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) وعليكم السلام

أهلاً بك ،فهد

يؤثر على استحقاق المعاش وجود عدد 3 عمالة منزلية أو أكثر للأسرة ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية الطبية

، شاكرين تواصلك . — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) August 5, 2022

أخر موعد لتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن أخر موعد لتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين الجدد هو يوم 30/10/2022 الموافق 5/4/1444 هـ، مشيراً إلى أن الضمان الاجتماعي يصرف لمستحقيه دون توقف لإثبات حاجتهم لتلك المساعدة وذلك بتحديث بياناتهم بشكل مستمر.

شروط الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية الشروط اللازم توافرها للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي وهي:

أن يكون المسجل سعودي الجنسية ويقيم في السعودية. يستثنى من شرط الجنسية المرأة الغير سعودية المتزوجة من سعودي، الأرملة أو المطلقة الغير سعودية ولديها أبناء سعوديين. الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام. يشترط أن يقل الدخل الشهري للمستفيد عن الحد الأدني المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة، و550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة. تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأبناء والألتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة. عدم أمتلاك أصول ذات قيمة عالية. ألا يكون المستفيد يقيم في أحدى دور الأيواء التابعة للدولة.

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