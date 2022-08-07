حالات إسقاط الإقامة المميزة في السعودية والشروط المطلوبة للحصول عليها. تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر دول العالم التي يوجد بها العديد من الوافدين والأجانب المقيمين بها. وذلك بسبب تعدد الأسباب التي تؤدي إلى تهافت وجذب الأجانب إلى المملكة. فهناك من يذهب إلى المملكة بغرض أداء مناسك الحج والعمرة كما يوجد من يذهب أيضاً للحصول على عمل وغيرها العديد من الأسباب. كما يوجد أيضاً من يرغب في التواجد بشكل دائم على أراضي المملكة العربية السعودية. ولذلك فقد وضعت الحكومة السعودية قانون يحكم إمكانية حصول الراغب من المقيمين في الإقامة الدائمة في السعودية. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الشروط المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة وكذلك الحالات التي تسقط بها. كما يمكنك التعرف أيضاً على أنواع الإقامة الدائمة في السعودية 1443 حسب النظام الجديد وطريقة التقديم للحصول عليها.

حالات إسقاط الإقامة المميزة في السعودية

تعتبر الإقامة المميزة داخل المملكة العربية السعودية من أهم أنواع الإقامات التي تقدمها الحكومة السعودية للأجانب المقيمين على أراضيها. حيث تتميز هذه الإقامة بتقديمها لعدد من المزايا لمن يحصل عليها لاتوفرها لهم الإقامة المؤقتة أو المحددة. كما يتمكن المقيم من تحديد وأختيار نوع الإقامة سواء كانت بشكل دائم أو محددة بمدة معينة وذلك عبر الموقع الخاص ببوابة الإقامة المميزة . ولكي يتمكن المقيم من التمتع بشكل دائم من مزايا الإقامة المميزة يجب معرفة الحالات التي يتم بها إسقاط هذه الإقامة. ويمكننا عرض هذه الحالات كما يلي:

في حالة الحكم على المقيم بالرحيل خارج البلاد

وكذلك في حالة الحكم عليه بالحبس لمدة تزيد عن 60 يوم أو غرامة 100 ألف ريال سعودي

في حالة إثبات على المقيم تقديمه لمعلومات غير صحيحية

عند التنازل عن الإقامة

كما يتم إسقاطها في حالة الوفاة

وفي حالة مخالفة الوافد لقوانين المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على الإقامة المميزة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على الحصول على الإقامة المميزة داخل المملكة العربية السعودية. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي: