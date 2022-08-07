موعد نزول حساب المواطن الدفعة 57 لشهر أغسطس 2022

تزايدت معدلات البحث بشكل كبير عن موعد نزول حساب المواطن في الأيام الحالية على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة موقع تويتر، وظهرت نتائج الأهلية للمواطنين المستحقين منذ أيام، وأعلن برنامج حساب المواطن ذلك على صفحته الرسمية على موقع تويتر، وهناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل مواطن يرغب بالتقديم إلى البرنامج والإستفادة من الدعم المقدم والذي يكون في صورة مساعدات مادية بشكل شهري للمواطنين والأسر المستحقة، وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بإطلاق برنامج حساب المواطن للوقوف بجانب الأسر السعودية محدودة ومتوسطة الدخل وإعانتهم على تحمل الظروف الإقتصادية الصعبة وتوفير حياة كريمة لهم، واليوم سنقدم لكم كافة التفاصيل عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 57 وشروط التقديم.

موعد نزول حساب المواطن

من أكثر الأسئلة المتداولة بين المواطنين المستحقين لمساعدات البرنامج هو متى يتم صرف حساب المواطن، ومن المعروف أن برنامج حساب المواطن منذ إنطلاقه قام بتحديد يوم ثابت لميعاد الصرف وإيداع المساعدات المادية للمستحقين في الحسابات البنكية الخاصة بهم، فقام البرنامج بتحديد اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ليكون هو يوم نزول المساعدات، ومن الممكن أن يتم تقديم أو تأخير هذا اليوم إذا صادف مع يوم عطلة رسمية.

شروط التقديم للحصول على دعم حساب المواطن

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن تواجد عدة شروط لقبول المتقدمين في البرنامج تم وضعها لفرز المتقدمين إلى برنامج حساب المواطن لكي يصل الدعم إلى مستحقيه فقط، وقامت بوضع عدة شروط من بينها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم، ويجب ألا يقل عمره عن 18 عام، وعند توافر تلك الشروط يمكن التقديم على البرنامج إلكترونيا والإستفادة من الدعم المالي الشهري المقدم.

وبلغ العدد الإجمالي للمواطنين المستفيدين من البرنامج الذين توافرت فيهم الشروط المطلوبة للاستحقاق، أكثر من 10 ملايين و200 ألف مواطن من المستفيدين وتابعيهم، وأعلن حساب المواطن أيضا أن إجمالي مبالغ التعويضات التي تم دفعها للمستفيدين بأثر رجعي بلغت حوالي 25 مليون ريال سعودي ليكون المبلغ الإجمالي الذي دفعة حساب المواطن كتعويضات ما يقرب من 70 مليون ريال، ويقدر المبلغ الإجمالي لحساب المواطن الذي تم دفعه 123 مليار ريال سعودي.