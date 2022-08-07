نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل وبدون تحويل الراتب 60,000 اونلاين للسعودي والمقيم في المقال التالي
المواطن السعودي وأيضاً الغير سعودي الآن لديه فرصة تقسيط جميع المنتجات التى يحتاج إليها حتى قيمة 60 ألف ريال سعودي وذلك لدى شركة تسهيل للتمويل والتى توفر لكافة العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين تلك الفرصة فتحاول دائماً شركة تسهيل بالسعودية إلى تقديم كل ما هو أفضل للعملاء وذلك من أجل الحفاظ على ثقة العملاء بالسعودية.
بدون كفيل وبدون تحويل الراتب 60,000 اونلاين عبر تسهيل
من بين الشركات المالية المعتمدة بالسعودية والتى تحاول دائماً تقديم أفضل ما لديها للعملاء شركة تسهيل للتمويل والتى توفر دائمًا أفضل العروض للعملاء واليوم من خلال مقالنا بموقع ثقفني سوف نتعرف على إحدى أهم تلك العروض والذى يتيح للعميل السعودي وكذلك المقيم فرصة الحصول على المنتجات التى يحتاج إليها وأيضاً تقسيط تلك المنتجات كل ذلك اونلاين ولكن حددت شركة تسهيل للتمويل مجموعة من المستندات التي يجب توافرها عند طلب تقسيط المنتجات وتتمثل تلك المستندات في الآتي
- المواطن السعودي عليه تقديم الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية.
- كذلك على العميل الغير سعودي تقديم الإقامة كما لابد أيضاً أن تكون سارية المفعول.
- كذلك تقديم العنوان الوطني بالسعودية.
- كما لابد من التأكد من رقم الهاتف للمتقدم عن طريق خدمة أرقامى.
- يتم أيضاً إثبات الدخل من خلال التأمينات الإجتماعية أو تعريف بالراتب.
مميزات تمويل تقسيط المنتجات عبر شركة تسهيل
توفر شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية إمكانية تقسيط المنتجات التى يرغب العميل في الحصول عليها سواء السعوديين وأيضاً المقيمين وقد صمم تلك التمويل بالمزايا التالية
- يتميز تمويل شركة تسهيل للتمويل بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يتميز تمويل شركة تسهيل للتمويل بأنه لا يشترط وجود كفيل.
- كما يتميز قرض شركة تسهيل للتمويل بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.
- يستطيع أيضاً العميل المتقدم من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 36 شهر.
- يحصل العميل المتقدم أيضاً على الموافقة الفورية على طلب التمويل.
- كما تتم جميع إجراءات طلب التمويل اونلاين من خلال الهاتف فقط ودون الحاجة إلى زيارة الشركة.
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