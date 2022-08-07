نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بحالة ممتازة بأقل الأسعار في السعودية وبأقل عن 20 ألف ريال سعودي في المقال التالي
تعتبر السيارات من الأمور التي يهتم بها الكثير من الأشخاص لذلك يستمرون في البحث عن أسعار السيارات ولكن هناك من لم يكن في مقدرتهم شراء سيارات جديدة لذلك يبحثون عن السيارات المستعملة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم قائمة بأسعار السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية.
أسعار السيارات المستعملة في السعودية
هناك الكثير من السيارات المستعملة المتواجدة في المملكة العربية السعودية ومن أبرز تلك السيارات كلًا من التالي:
- سيارة بي ام دبليو 7 سيريز المستعملة 2018 متوفرة بسعر 190.000 ريال سعودي متواجدة في مدينة جدة.
- يتوفر سيارة شيفروليه سوبربان المستعملة متوفر بسعر 135.575 ريال سعودي.
- يتواجد سيارة جي إم سي يوكون 2018 متوفرة في مدينة جدة متوفرة بسعر 145.350 ريال سعودي.
- كما يتوفر في مدينة جدة سيارة انفينيتي كيو اكس متوفرة بسعر 228.350 ريال سعودي.
- يتوفر في مدينة جدة سيارة شيفروليه سيلفرادو مستعملة متوفرة بسعر 64.450 ريال سعودي.
- كما يتوفر في مدينة جدة سيارة جي ام سي يوكون 2018 متوفرة بسعر 153.400 ريال سعودي.
- يتواجد في مدينة جدة أيضًا سيارة شيفروليه امبالا مستعملة متوفرة بسعر 77.000 ريال سعودي.
المزيد من أسعار السيارات المستعملة بالسعودية
- كما يوجد سيارة شفروليه تاهو 2018 متوفرة بسعر 145.350 ريال سعودي.
- من السيارة المتواجدة في السعودية أيضًا سيارة انفينيتي كيو 70 2019 المتوفرة بسعر 130.350 ريال سعودي.
- يوجد في مدينة الرياض سيارة تويوتا كامري مستعملة متوفرة بسعر 25 ألف ريال سعودي.
- يتواجد في مدينة الرياض سيارة تويوتا كورولا 2011 متوفرة بسعر 12.000 ريال سعودي.
- يوجد في مدينة الرياض سيارة مستعملة تويوتا لاند كروز برادو 2018 متوفرة بسعر 45.000 ريال سعودي.
- كما يتواجد في مدينة الرياض سيارة مستعلمة تويوتا كامري 2011 متوفرة بسعر 18.000 ريال سعودي.
- يوجد في مدينة الرياض سيارة تويوتا كورولا متوفرة بسعر 7.000 ريال سعودي.
- يتواجد في مدينة الرياض سيارة تويوتا هايلاندر المتوفرة بسعر 40.000 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة بحالة ممتازة بأقل الأسعار في السعودية وبأقل عن 20 ألف ريال سعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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