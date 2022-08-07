سيارات مستعملة بحالة ممتازة بأقل الأسعار في السعودية وبأقل عن 20 ألف ريال سعودي

تعتبر السيارات من الأمور التي يهتم بها الكثير من الأشخاص لذلك يستمرون في البحث عن أسعار السيارات ولكن هناك من لم يكن في مقدرتهم شراء سيارات جديدة لذلك يبحثون عن السيارات المستعملة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم قائمة بأسعار السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية.

أسعار السيارات المستعملة في السعودية

هناك الكثير من السيارات المستعملة المتواجدة في المملكة العربية السعودية ومن أبرز تلك السيارات كلًا من التالي:

سيارة بي ام دبليو 7 سيريز المستعملة 2018 متوفرة بسعر 190.000 ريال سعودي متواجدة في مدينة جدة. يتوفر سيارة شيفروليه سوبربان المستعملة متوفر بسعر 135.575 ريال سعودي. يتواجد سيارة جي إم سي يوكون 2018 متوفرة في مدينة جدة متوفرة بسعر 145.350 ريال سعودي. كما يتوفر في مدينة جدة سيارة انفينيتي كيو اكس متوفرة بسعر 228.350 ريال سعودي. يتوفر في مدينة جدة سيارة شيفروليه سيلفرادو مستعملة متوفرة بسعر 64.450 ريال سعودي. كما يتوفر في مدينة جدة سيارة جي ام سي يوكون 2018 متوفرة بسعر 153.400 ريال سعودي. يتواجد في مدينة جدة أيضًا سيارة شيفروليه امبالا مستعملة متوفرة بسعر 77.000 ريال سعودي.

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