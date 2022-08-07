3 مليون ريال في 30 دقيقة قرض بنك الراجحي الجديد 1444 تعرف على الشروط والمميزات

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عمر شويل - جدة قرض بنك الراجحي الجديد 1444، احصل على أفضل وأسرع برامج التمويل العقاري والتمويل الشخصي الميسر من بنك الراجحي. تمويل عقاري يبدأ من 50 ألف ريال ويصل إلى 3 ملايين ريال سعودي من مصرف الراجحي مباشر، بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الإسكان.

قرض بنك الراجحي الجديد 1444

تقدم بطلب قرض عقاري أو قرض شخصي يبدأ من 50 ألف ريال ويصل إلى 3 ملايين ريال سعودي . في برنامج التمويل العقاري من بنك الراجحي مع أطول فترة سداد. كذلك يمكن الحصول علي قرض بنك الراجحي الجديد بدون كفيل للمقيمين.

من العملاء الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير الائتمانية الخاصة . وألا يقل راتب المتقدم للحصول على تمويل بنك الراجحي الجديد 2021 عن 2000 ريال سعودي،

أنواع التمويل من مصرف الراجحي 1444

تمويل الشخصي “وطني” : يعد أفضل حلول التمويل و السبيل الأمثل لتحقيق أحلامك.

تمويل وطني المرن : يقدم للعملاء المقبلين على التقاعد، فإذا كنت من المقبلين على التقاعد و حتى لو بقى على تقاعدك أقل من 5 سنوات يمكنك الحصول على تمويل شخصي مع تمويل و طني المرن.

تمويل بضمان العقار : إذا كنت تمتلك عقار سواء شقة أو فيلا أو قطعة أرض و تريد الحصول على تمويل شخصي، يتيح لك مصرف الراجحي الحصول على ما تريد من خلال ضمان العقار.

تمويلك حتى 10 مساءً : يتيح لك مصرف الراجحي بأن تقدم طلبك من 9 صباحاً حتى 10 مساءً في فروع صلة و صالات عرض المصرف، و حتى 5 مساءً في جميع فروع مصرف الراجحي.

مميزات قرض بنك الراجحي الجديد 1444

أهم مميزات مصرف الراجحي وما يقدمه من خدمات لكافة عملاء البنك :

قرض عقاري أو تمويل شخصي يتيح لك التمويل العقاري بالمرابحة مرونة شراء عقار أو أرض

قرض مصرف الراجحي بدون فوائد.

تناسب مع الشريعة الإسلامية لخدمة العملاء.

دعم مالي كبير يصل إلى 500000 ريال سعودي، وحد أدنى مبلغ 50000 ريال سعودي.

يمكن لعميل مصرف الراجحي فتح حساب أخر في البنك

يمكنك الحصول على تمويل وطني بفترة استحقاق تصل إلى 60 شهراً.

الأوراق المطلوبة لطلب قرض مصرف الراجحي 1444

بيان بمفردات الراتب.

شهادات التقاعد والتأمينات اللازمة.

بطاقة الهوية الوطنية سارية.

شروط الحصول على قرض مصرف الراجحي

تقديم بيان بمفردات المرتب.

تسديد كافة الرسوم الإدارية بقيمة 500 ريال.

ألا يتعدى سن المتقدم للحصول على القرض عن 70 عامًا.

القسط الشهري لا يقل عن 900 ريال.

تمويل شخصي بدون نقل الراتب

بنك الراجحي يقدم مجموعة من الخدمات التي تساعد المواطن السعودي على الحصول على تمويل شخصي دون الحاجة إلى تحويل الراتب وللمقيمين أيضا يمكنهم الحصول على قرض شخصي من الراجحي وبدون وجود كفيل، وتعتبر هذه الخدمات من أهم مميزات بنك الراجحي لأن البنوك لم تضيف هذه الخدمة ضمن خدماتها بسهولة.

طريقة التقديم على قرض بنك الراجحي 1444

ادخل على رابط الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك الراجحي.

تسجيل البيانات الدخول اللازمة وملء النموذج الموجود بالموقع.

اضغط إرسال الطلب.

وانتظار التواصل عبر رقم الجوال الخاص بك من طرف خدمة عملاء بنك الراجحي، ونوصى أن يتم كتابة واكتمال البينات الشخصية بعناية.

تمويل شخصي من بنك الراجحي خلال 30 دقيقة

إن تكن مواطنًا أو مقيمًا، وتريد الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي فلا يفضلك عن تحقيق ذلك غير 30 دقيقه فقط للحصول على تمويل وطني بفترة استحقاق تصل إلى 60 شهراً. من مصرف الراجحي، لذلك إذا كنت تسعى إلي تسديد أقساط أحد أبنائك المدرسية أو الزواج أو أي شيء تريده فيمكنك ذلك عبر إجراءات سهلة وميسَّرة عبر زيارة اقرب فرع من فروع بنك الراجحي أو عبر موقع البنك الإلكتروني.

طريقة معرفة مبلغ قرض الراجحي

يمك لعملاء بنك الراجحي الاستفسار ومعرفة مبلغ القرض عن طريق اتباع الخطوات التالية: