نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في حساب المواطن 1444 موعد صرف حساب المواطن لشهر أغسطس ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في حساب المواطن في المملكة أعاد فتح أبوابه للتسجيل أمام عدد كبير من المواطنين المستفيدين، خاصةً بعدما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكياً يبين عدد من القرارات المتعلقة بشأن حساب المواطن، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يحرصون على معرفة كيفية التسجيل من جديد في حساب المواطن بعد هذه القرارات، وهو الأمر الذي سوف نوضحه أكثر في هذه السطور، كما أن حساب المواطن من الأمور التي كثرت عنها الاسئلة في الفترة الأخيرة وهذا يرجع إلى أهمية حساب المواطن لكل المواطنين في المملكة العربية السعودية، خاصة أنه في الفترة الأخيرة تاخرت مواعيد صدور حساب المواطن عن المواعيد المعلنة عنها، وهذا يرجع إلى وجود مجموعة من المشاكل في حساب المواطن.

التسجيل في حساب المواطن

كما أنه في الفترة الأخيرة أعلنت بغض الجهات المعنية عبر موقع تويتر الخاص ببرنامج حساب المواطن عن فتح باب التسجيل في البرنامج من جديد للعام الجاري 1443، حيث صدرت العديد من القرارات الملكية المبادرة من الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الاثنين الماضي الموافق الرابع من يوليو، والتي قام الملك فيها بتخصيص مبلغ مالي قدره 10.4 مليار ريال لدعم عدد من البرامج الاجتماعية، منها: (مستفيدي برنامج حساب المواطن- مستفيدي الضمان- مستفيدي دعم صغار مربي الماشية).

كما أنه من المعروف أنه سوف تأتي الفائدة من برنامج حساب المواطن شهرياً مما يلبي متطلبات العديد من الأسر ويوفر لها الحد الأدنى من الحياة المعيشية الكريمة، يتطلب الأمر تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج ومن ثم انتظار قبول الموافقة على الطلب.

شروط التسجيل في حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن عدد من الشروط الواجب توافرها في المواطن المستفيد، ومنها:

لا بد أن يكون المتقدم سعودي مواطن الجنسية. كما أنه من أبرز شروط حساب المواطن هي أن يحمل المتقدم إحدى بطاقات التنقل التابعة للمملكة. المتقدم ذي ثمانية عشر عام يحق له التقديم شريطة أن يكون مستقل المسكن. المتزوج كذلك لابد من توافر عدد من الشروط الخاصة بالتسجيل، ومنها (أعمار أفراد الأسرة- مجموع الدخل الشهري الكلي للأسرة).

التسجيل في حساب المواطن

إن القيام بالتسجيل في البرنامج تعتمد بصفة أساسية على عدد من الخطوات، والتي منها: