موعد صرف راتب التأمينات الاجتماعية وطريقة التسجيل

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موعد صرف راتب التأمينات الاجتماعية، وفرت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية خدمة التأمينات الاجتماعية للفرد عند بلوغه سن التقاعد وهو 60 عام، وتعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المعاش المخصص للمواطن، كما أن المؤسسة مسؤولة عن الفرد حيث أنها مكلفة بتأمينه فيجب عليها توفير العلاج في حال حدوث أي ضرر مثل الطرد أو وقوع حادث، أيضا فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد ظهر دورها الحقيقي حين نجحت في القضاء على ما يقرب من 60% من مشاكل العمل في المملكة، ويتساءل الكثيرون حول موعد نزول راتب التأمينات الاجتماعية.
موعد صرف راتب التأمينات الاجتماعية:
صرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن ميعاد صرف رواتب المتقاعدين، وجاءت مواعيد نزول الدعم كالتالي:
- تم صرف راتب التأمينات الاجتماعية خلال شهر يوليو الماضي وفي يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2022 من التاريخ الميلادي، والموافق ليوم 1 من شهر ذو الحجة 1443 من التقويم الهجري.
- كما تم نزول الدعم خلال شهر أغسطس الحالي في يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022 م، والموافق ليوم 3 من محرم 1444 في التاريخ الهجري.
- أيضا سوف يتم إيداع راتب شهر سبتمبر في يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022 ميلاديا، وفي يوم 5 من شهر صفر لعام 1444 في التقويم الهجري.
- كذلك سيتم صرف دعم التأمينات الاجتماعية خلال شهر أكتوبر في يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر لعام 2022 م، والموافق 6 ربيع الأول 1444 هـ.
- يتم نزول دعم التأمينات خلال شهر نوفمبر في يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 ميلادي، الموافق ليوم 7 من شهر ربيع الثاني هجريا.
- في النهاية تصرف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دعم المواطنين في اليوم الأول من شهر ديسمبر لعام 2022، والذي يوافق يوم 7 جمادي الأول 1444 هـ.
طريقة التسجيل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:
يستطيع جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية القيام بالتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للاستفادة من المعاش عند تنفيذ الخطوات التالية:
- قم بالدخول مباشرة على موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية.
- ثم قم بتحديد المنشأة التي تريد التسجيل بها.
- كما يجب الدخول إلى قائمة الخدمات الخاصة بالمشتركين، بعد ذلك اضغط فوق زر “تسجيل مشترك”.
- أيضا يشترط عليك تحديد فئة المشترك من حيث كان “سعودي / أو القبائل النازحة / وافد خاص / خليجي”.
- كذلك يجب كتابة رقم الهوية الوطنية، ثم بعد ذلك قم بإدخال تاريخ الميلاد بالتفصيل “اليوم / الشهر / السنة”.
- ثم اضغط على أيقونة “تحقق”.
- بعد ذلك قم بكتابة جميع المعلومات الشخصية. التي يتم طلبها منك من “مؤهل علمي / التخصص / رقم الهاتف / البريد الإلكتروني”.
- ثم قم باختيار العنوان “الوطني / البريدي / العنوان في الخارج”.
- بعد هذا اضغط على زر حفظ، ثم كلمة متابعة.
- كما يشترط عليك تسجيل رقم الاشتراك، وبعد هذا الرقم الوظيفي.
- وحدد نوع العمل من حيث كان دوام كامل أو جزئي أو عمل عن بعد.
- قم بتسجيل البيانات الخاصة بالمهن أو الأجور. ويجب العلم بأنه يتم حساب 50% للتأمين من إجمالي دخل المواطن والذي يصل إلى 4000 ريال سعودي في الشهر.
- أيضا يجب عليك قراءة الإقرار بشكل جيد، بعدها اضغط على زر “حفظ ومتابعة”.
- وبعد ذلك أكتب كافة المعلومات المطلوبة في خاناتها المخصصة.
- قم بإدخال رقم الآيبان الخاص بابنك الذي تتعامل معه. واطلع على كافة بنود العقد، أيضا تستطيع إضافة بنود اختيارية عن طريق النقر على زر “إضافة”.
- كذلك يجب عليك الضغط على الموافقة على الإقرار، ثم حفظ ومتابعة.
- في النهاية اضغط على أيقونة “اعتماد”، وهكذا تكون قد أتممت العملية بنجاح.
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