موعد صرف راتب التأمينات الاجتماعية وطريقة التسجيل

موعد صرف راتب التأمينات الاجتماعية، وفرت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية خدمة التأمينات الاجتماعية للفرد عند بلوغه سن التقاعد وهو 60 عام، وتعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المعاش المخصص للمواطن، كما أن المؤسسة مسؤولة عن الفرد حيث أنها مكلفة بتأمينه فيجب عليها توفير العلاج في حال حدوث أي ضرر مثل الطرد أو وقوع حادث، أيضا فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد ظهر دورها الحقيقي حين نجحت في القضاء على ما يقرب من 60% من مشاكل العمل في المملكة، ويتساءل الكثيرون حول موعد نزول راتب التأمينات الاجتماعية.

موعد صرف راتب التأمينات الاجتماعية:

صرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن ميعاد صرف رواتب المتقاعدين، وجاءت مواعيد نزول الدعم كالتالي:

تم صرف راتب التأمينات الاجتماعية خلال شهر يوليو الماضي وفي يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2022 من التاريخ الميلادي، والموافق ليوم 1 من شهر ذو الحجة 1443 من التقويم الهجري.

كما تم نزول الدعم خلال شهر أغسطس الحالي في يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022 م، والموافق ليوم 3 من محرم 1444 في التاريخ الهجري.

أيضا سوف يتم إيداع راتب شهر سبتمبر في يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022 ميلاديا، وفي يوم 5 من شهر صفر لعام 1444 في التقويم الهجري.

كذلك سيتم صرف دعم التأمينات الاجتماعية خلال شهر أكتوبر في يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر لعام 2022 م، والموافق 6 ربيع الأول 1444 هـ.

يتم نزول دعم التأمينات خلال شهر نوفمبر في يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 ميلادي، الموافق ليوم 7 من شهر ربيع الثاني هجريا.

في النهاية تصرف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دعم المواطنين في اليوم الأول من شهر ديسمبر لعام 2022، والذي يوافق يوم 7 جمادي الأول 1444 هـ.

طريقة التسجيل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

يستطيع جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية القيام بالتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للاستفادة من المعاش عند تنفيذ الخطوات التالية: