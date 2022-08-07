موعد وشروط تقديم أمن المنشآت نساء 1444 وظائف قوات أمن المنشآت وزارة الداخلية للكادر النسائي التقديم عبر أبشر للتوظيف jobs.sa

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عمر شويل - جدة تقديم أمن المنشآت نساء 1444، فقد ازداد البحث بصورة كبيرة عبر محرك البحث جوجل عن شروط أمن المنشآت 1444 نساء، وكذلك رابط أبشر للتوظيف أمن المنشآت، وذلك بعد أن أعلنت قوات أمن المنشآت ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب التسجيل على وظائف أمن المنشآت نساء تقديم، وقد وضعت بعض الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن تسعى للتقديم لاختيار أفضل العناصر من بين المتقدمات للوظائف العسكرية على رتبة جندي.

ومن المقرر أن يتم التقديم في أمن المنشآت للكادر النسائي عبر رابط أبشر للتوظيف jobs.sa، وعلى المتقدمات لهذه الوظائف قراءة الشروط المطلوبة جيداً قبل الشروع في تعبئة استمارة التقديم الإلكترونية. كما يجب التسجيل في الموعد المحدد وملئ جميع البيانات بدقة ودون أخطاء حتى لا يتم رفض الطلب. مع ضرورة تجهيز جميع المستندات الثبوتية المطلوبة ورفعها على موقع أبشر للتوظيف مع استمارة التسجيل.

فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للكادر النسائي، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف): https://t.co/66ZbY6U5Oh. pic.twitter.com/qjBdAieHel — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للكادر النسائي، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف): https://t.co/66ZbY6U5Oh. pic.twitter.com/qjBdAieHel — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) August 4, 2022

تقديم أمن المنشآت نساء 1444

كما ذكرنا لكم في مقدمة هذا المقال بأنه يتم التسجيل في وظائف أمن المنشآت إلكترونياً عبر أبشر للتوظيف. وحتى تتمكن المتقدمة من التسجيل عليها اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على رابط أبشر للتوظيف أمن المنشآت jobs.sa.

تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

النقر على أيقونة “الوظائف المتاحة” الموجودة أعلى الشاشة الرئيسية.

اختيار أيقونة “تقديم أمن المنشآت نساء 1444”.

تعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية ورفع المستندات المطلوبة والضغط على “تقديم الطلب”.

يجب الاحتفاظ برقم الطلب للاحتياج إليه بعد ذلك في معرفة نتائج قبول أمن المنشآت نساء 1444.

شروط أمن المنشآت 1444 نساء

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأت مع والدها في الخارج أثناء خدمته للمملكة. يجب أن تكون حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. حصول المتقدمة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى. لديها هوية وطنية مستقلة وسارية الصلاحية وقت التسجيل. ألا تكون قد سبق لها التعيين في أي وظيفة تابعة للنظام العسكري أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب. ألا تكون موظفة في أي جهة حكومية. أن تجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول والمقابلة الشخصية. معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من قبل وزارة التعليم.

متى التسجيل في أمن المنشآت عبر أبشر للتوظيف jobs.sa

بدأ التسجيل في أمن المنشآت نساء 1444 بدايةً من يوم السبت بتاريخ 08\01\1444 الموافق 06\08\2022. ويستمر حتى يوم الخميس بتاريخ 13\01\1444 الموافق 11\08\2022.