الاستعلام عن أقساط بنك التسليف برقم الهوية 1444 وشروط الإعفاء، أصبح من السهل جدا على عملاء بنك التسليف الاستفسار عن الاقساط المتبقية عليهم، وقد استفاد الكثير من المدفوعات المتبقية من “بنك التسليف السعودي” في المملكة العربية السعودية، هذه خدمة تهدف البنوك إلى تقديمها لجميع عملائها، حتى يعرفوا عدد المدفوعات وفترة السداد، تابعوا هذا المقال للتعرف على المزيد.

الاستعلام عن أقساط بنك التسليف برقم الهوية 1444

يهدف البنك إلى تقديم عدد من الخدمات التي تتيح لك معرفة المبلغ المستحق وتحديد المدفوعات إلكترونيًا من خلال منصة بنك الائتمان عن طريق رقم الهوية، كما يلي:

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى صفحة حساب قرض بنك التنمية الاجتماعية.

ثم انقر فوق “حساب الائتمان”.

انقر فوق أيقونة الدفع بالتقسيط.

ثم انقر فوق إدخال.

ثم أدخل اسم المستخدم الخاص بك وأدخل كلمة المرور الخاصة بك.

بعد ذلك، أدخل رمز التحقق المعروض أمامك في الحقل المطلوب.

ثم انقر فوق رمز التحقق.

انقر فوق طلب.

أدخل رقم الهوية الخاص بك.

ثم انقر مباشرة على الإدخال.

ثم يمكنك التحقق من جميع التفاصيل حول ShortCreditBank.

يمكنك بعد ذلك طباعة البيانات وحفظها على هاتفك بالضغط على التقرير وأيقونة الطباعة في الجزء العلوي من الشاشة.

ثم انقر فوق كشف الحساب.

لذلك يتم الحفاظ على جميع بيانات الائتمان بشكل مثالي.

شروط إعفاء بنك التسليف

يجب أن يكون المتقدمون للحصول على الإعفاء الضريبي للقروض المصرفية من مواطني المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن أقساط بنك التسليف برقم الهوية 1444 وشروط الإعفاء، السن يتراوح بين 25-55 سنة.

السن يتراوح بين 25-55 سنة. يجب أن يكون لدى المتقدمين جميع المستندات التي تثبت عدم قدرتهم على إكمال مدفوعات القرض.

متطلبات الحصول على قرض لأصحاب الأعمال الحرة في بنك التنمية الاجتماعية

أولاً، يجب أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية ولديه تصريح إقامة دائمة.

يجب أن يتراوح عمرك بين 18 و 65 عامًا.

كما يجب ألا يأخذ مقدم الطلب قرضًا آخر من بنك التنمية الاجتماعية.

يجب ألا يقل الدخل الشهري المؤقت عن 20.000 ريال سعودي.

يجب تقديم جميع الضمانات لضمان حق البنك في سداد القرض.



شروط قرض العاملين لحسابهم الخاص