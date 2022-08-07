نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما يهمكم عن محفظة يور بي الراجحي 2022 وأهم مميزاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع انتشار الخدمات والمميزات التي يقدمها مصرف الراجحي اكبر المصارف علي مستوي المملكة العربية السعودية والتنافسية الشديدة بينه وبين البنوك الأخرى، اصبح اكبر بنك مصرفي علي مستوي المملكة وامتدت خدماته لتغطي عدد كبير من المناطق ومصدر جذب للكثيرين من العملاء للاستفادة من خدماته المتميزة واخز هذه الخدمات التي اعلن عنها هي بطاقة يور بي.

يور بي الراجحي

إن تطبيق يور بي يعد محفظة رقمية موجه للأفراد والتجار من عملاء البنك تمكنهم من التحكم في أموالهم الخاصة، واداتها بصورة سليمة ومع الفترة القليلة التي طرحت فيها بالأسواق أصبحت مصدر جذب لعملاء البنك، لشرائها والاستفادة منها وأصبحت تنافس باقي البطاقات الأخري الموجودة بالفعل في كافة الخدمات والمزايا المقدمة من خلالها.

رقم الدعم الفني لمحفظة يور بي

وفر البنك رقمين للتواصل مع الدعم الفني للتعرف علي مزايا المحفظة وكيفية الحصول عليها، حيث يوجد رقم داخلي داخل المملكة ورقم خارجي خارج حدود المملكة فالرقم الداخلي هو : 8001000081 وهو رقم مجاني يمكن لأي عميل استخدامه متي يشاء، أما الرقم الخارجي فهو : 966115125666+

الأمان في محفظة يور بي

مع استخدام محفظة الراجحي يراعي البنك تحقيق عنصر الأمان والثقة بينه وبين عملاءه، ويراود العميل العديد من التساؤلات أهمها هل المحفظة امنه وموثقة للتعامل معها في المدفوعات، ونجد أن الإجابة هي نعم لان المصرف له سمعه كبيرة ويراعي امن وثقة عملاءه، وعند طرح المحفظة فهي امنه تمام في الاستخدام بكل سهولة، وعند استخدام المحفظة في حالة الشراء والتحويل يتم في بداية الأمر إدخال كود التحقق لصاحب المحفظة، حتي تتم العملية المالية بكل سهولة بجانب ان المحفظة حاصلة علي رخصة البنك المركزي السعودي.

مزايا محفظة يور بي

علي كل عملية شراء أو سداد مدفوعات تقديم كاش باك نسبته 1% بدون وجود حد اقصي أو حد ادني.

يتم التعامل معها علي أنها بطاقة فيزا تستخدم في أي مكان ومن أي بلد.

من مزايا الأخري يمكن ربطها بنظام apple pay .

يتم التعامل معها كأي بطاقة اخزي والتحويل من أي بطاقة سعودية اخزي يحملها العميل.

استخدام منصة مباشر الراجحي والتحويل للمحفظة مباشرا.

عند توافر أموال بها يمكن استخدامها والتحويل منها سواء تحويل محلي او دولي.

الحصول علي المحفظة مجانيا بدون سداد أي رسوم.

وجود دعم فني للمحادثة عبر التطبيق الخاص بها.

لا تقل أهمية في تقديم خدماتها عن بطاقات اس تي سي باي.

أن بطاقة محفظة يور بي منذ طرحها من فترة قليلة أصبحت تنافس باقي البطاقات الائتمانية الأخري لمزاياه المتعددة والتي شجعت الكثيرين من العملاء في إدارة أموالهم بكل سهولة من خلالها.