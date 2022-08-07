نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والميريا الإسباني اليوم والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي
يبحث الآلاف من مُحبي وعشاق كرة القدم السعودية عن موعد مباراة الهلال والميريا الإسباني على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي حيث ينتظر هذه المباراة جمهور كبير داخل وخارج المملكة العربية السعودية، ويستعد نادي الهلال لهذه المباراة استعداد كبير حيث أقام معسكر تدريبي للاعبين في مدينة برمنجهام، ولا شك أننا سنشاهد مباراة ممتعة تجمع بين نادي الهلال السعودي والميريا الإسباني في إطار مباراة ودية للإستعداد للموسم الجديد من الدوري، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة التفاصيل والمعلومات حول المباراة المرتقبة بين نادي الهلال والميريا والقنوات الناقلة لها، فتابعونا.
موعد مباراة الهلال والميريا
يسألنا الكثير من زوار موقعنا الكرام محبي كرة القدم السعودية عن متى موعد مباراة الهلال والميريا، ولذلك نوضح لكم بطاقة تفصيلية حول هذه المباراة كالتالي:
|المباراة
|الهلال ضد الميريا
|البطولة
|مباراة ودية
|الموعد والتوقيت
|في تمام الساعة 6:00م يتوقيت السعودية والكويت
والساعة 5:00م بتوقيت مصر
والساعة 7:00م بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
|الملعب
|ملعب بيرللي مدينة باريتون ببريطانيا
|القنوات الناقلة
|قناة LBC وقناة روتانا خليجية وراديو روتانا fm
القنوات الناقلة للمباراة
يُمكن لكل جمهور كرة القدم السعودي والمصري والعربي مشاهدة المباراة المرتقبة بين نادي الهلال السعودي والميريا الإسباني اليوم على قنوات عدة وهي روتانا خليجية وقناة lbc وراديو روتانا fm فقط قم بضبط التردد الخاص بأي قناة منهم لتتمكن من متابعة ومشاهدة البث المباشر للمباراة، ويسبق المباراة ستوديو تحليلي بحضور المعلق الرياضي تركي العجمة ويوسف الثنيان ونجم المنتخب الهولندي كارلاس سيدروف ونجم المنتخب الإيطالي السابق فابيو كانفارو.
- تردد قناة روتانا خليجية: قمر النايل سات على تردد 11295 أفقي بمعدل ترميز 27500.
- تردد قناة lbc: قمر عرب سات على تردد 11843 أفقي بمعدل ترميز 27500.
وهكذا نكون قد وضحنا لكم كافة التفاصيل حول هذه المباراة المرتقبة التي ينتظرها جمهور كبير من مُحبي وعشاق كرة القدم السعودية، ويُمكنكم الإستفسار أو السؤال عن أي شىء خاص بهذا الموضوع عبر مراسلتنا والتواصل معنا عبر التعليقات، فقط قم بترك تعليق بالأسفل وسنقوم بالرد عليكم فوراً
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة الهلال والميريا الإسباني اليوم والقنوات الناقلة للمباراة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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