قرض سداد المديونية يصل 3 مليون ريال بإجراءات سريعة وموافقة فورية

يعاني بعض من الأفراد من زيادة الالتزامات المادية بسبب غلاء المعيشة، ويذهب البعض منهم لاقتراض مبلغ مالي من البنوك المعتمدة حتى يقم بعمل مشروع خاص به، ولكنه سرعان ما تتراكم عليه الديون ويلجأ إلى البنوك التي تقوم بسداد المديونية لدى البنوك الأخرى، ومن الممكن توحيد التزاماتك ويتم دمجها في قسط واحد فقط ويتم سداد المديونية، ويصل مبلغ التمويل إلى 3 مليون ريال ولكن هناك بعض الشروط البسيطة والتي يجب توافرها حتى تحصل على التمويل بموافقة وإجراءات فورية.

تمويل سداد المديونية 3 مليون ريال

يتميز تمويل سداد التزاماتك بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم الموافقة الفورية والسريعة بعدما تقم بتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، قرض للمتقاعدين بأقل راتب، والموافقة على الشروط المعلن عنها، مع إمكانية سداد تمويل شخصي، أو تمويل عقاري، أو تمويل تأجيري للسيارات، وللموظف بجهة غير معتمدة يحصل على مبلغ يصل حتى 500 ألف ريال، أما من يعمل بوظيفة معتمدة فأنه يحصل على تمويل حتى 3 مليون ريال بأقساط شهرية منخفضة.

شروط تمويل سداد المديونية

يقوم بنك الرياض بتقديم أفضل عروض وخدمات التمويل داخل المملكة العربية السعودية، كما أنه يقدم تمويلات متنوعة للسعوديين والمقيمين، تمويل شخصي 300 ألف ريال بدون كفيل، ولكنه قام بتقديم تمويل سداد المديونية للسعوديين فقط، والذي أعلن أنه لكي تحصل على التمويل لابد أن تتوافر بك الشروط المطلوبة، وأن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال،والعمر يجب أن يبدأ من 18 عاما فأكثر، ويصلح للموظفين بالقطاع الحكومي، أو القطاع الخاص، أو القطاع العسكري أو المتقاعدين، ومتاح لجميع الشركات التي يتم اعتمادها من قبل بنك الرياض أو الجهات الغير معتمدة.

حاسبة القروض من بنك الرياض

يوفر لك بنك الرياض طريقة لتخطيط المبلغ المالي الذي يستحق الدفع عند حصولك على تمويل ما من البنك، رابط تمويل سداد المديونية، ويتم ذلك من خلال حاسبة القروض والتي توفر لك نتيجة تقريبية للمبلغ الذي عليك سداده كل شهر، وأيضا مبلغ التمويل المتاح لك، وفق بعض الضوابط والشروط، وفي بداية الأمر سوف تقم باختيار نوع التمويل المتاح أمامك واختياره من بين الاختيارات المتوفرة، ثم تقم بكتابة تاريخ الميلاد والجنسية، بعد ذلك يتم كتابة كافة التفاصيل المالية الخاصة بك، وأخيرا اختيار فترة سداد التمويل والتي تستمر حتى 5 سنوات، ويتم حساب البرنامج، ولكن يمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء على الرقم 8001242020 لمزيد من الاستفسارات عن عروض بنك الرياض السعودي.