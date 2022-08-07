250,000 ريال تمويل شخصي فوري بدون كفيل ولا تحويل الراتب بأقساط ميسرة

تمويل شخصي فوري يصل إلى 250 ألف ريال سعودي عن طريق تسهيل للتمويل حيث نجحت شركة المتحدة للخدمات المالية في تقديم العديد من التمويلات للأفراد مثل التمويل الشخصي ومبيعات بالتقسيط وسوف نتعرف اليوم على التمويل الشخصي خلال برنامج تسهيل للتمويل الذي يتميز بتوفير التمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب شهرياً بأقساط ميسرة تصل إلى 60 شهر بموافقة من اللجنة الشرعية الإسلامية في السعودية ولكن بعد التأكد من تحقيق جميع الشروط والأحكام الواجبة للتمويل الشخصي التابع إلى برنامج تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

أهم الشروط الواجبة للتمويل الشخصي لدى برنامج تسهيل

في الفترة الراهنة برنامج تسهيل للتمويل المقدم من الشركة المتحدة للخدمات المالية في السعودية يمتاز بتوفير فترة سداد ميسرة حتى خمسة سنوات بدون موافقة الكفيل ولا تحويل الراتب بمبلغ تمويل يترواح من 10 آلاف ريال سعودي حتى 250 ألف ريال سعودي ولكن بعد توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة كما يلي بكافة التفاصيل:

يشترط التمويل الشخصي التابع إلى تسهيل للتمويل توفير دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

أيضاً يحب معرفة حدود التمويل الشخصي حيث يبدأ من عشرة آلاف ريال سعودي حتى ربع مليون ريال سعودي بموافقة الشركة المتحدة للخدمات المالية.

كذلك لابد من توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة عن طريق تسهيل للتمويل في السعودية.

يبدأ التقديم الإلكتروني من عمر خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك عن طريق تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية.

أهم مميزات التمويل الشخصي المقدم من تسهيل للتمويل