نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل 2022 نتائج الدفعة الأولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات عن رابط نتائج قبول جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل على محرك البحث “جوجل”، فقد أعلنت الجامعة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن ظهور نتائج الدفعة الأولى من الطلاب المرشحين للدراسة بالجامعة للعام الجامعي الجديد، ومن الجدير بالذكر أنه يجب على الطالب المرشح أن يقوم بإستكمال إجراءات القبول بتأكيد قبوله ليتم حجز المقعد الشاغر له بالكلية المرادة، وفي إطار اهتمامنا في موقعنا بالكتابة عن نتائج القبول بالجامعات السعودية نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن نتائج الترشيح لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن نتائج قبول جامعة الملك عبد العزيز، فتابعونا.

نتائج قبول جامعة الإمام عبد الرحمن

أعلنت عمادة التسجيل والقبول بجامعة الإمام على صفحتها الرسمية بموقع تويتر عن ظهور نتائج الطلاب المرشحين والمقبولين للدراسة ببرنامج البكالوريوس والدبلوم، وفي حالة ما إذا لم تجد إسمك ضمن أسماء المقبولين للدفعة الاولى انتظر قوائم الدفعة الثانية والتي ستظهر خلال الشهر الجاري، ويُمكنكم الإستعلام عن نتائج ترشيح الطلاب للجامعة من خلال النقر على الرابط المظلل الموضح بالأسفل لينقلك إلى صفحة الإستعلام عن النتيجة.

نتائج الدفعة الأولى

حرصت وزارة التعليم العالي بالمملكة على إتاحة نتائج الجامعات إلكترونياً للتسهيل على الطلاب في إطار خطة المملكة 2030م بالإعتماد على الرقمنة، وكل ما عليك للإستعلام عن نتيجتك إلكترونياً عبر موقع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أن تتبع هذه الخطوات:

نتمنى النجاح والتفوق لكل أبنائنا الطلاب بالمملكة العربية السعودية

وأخيراً نرجو أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم وبه كافة التفاصيل والمعلومات حول هذا الموضوع الهام الذي يبحث عنه الطلاب، ولأي سؤال أو استفسار لديكم تواصلوا معنا عبر التعليقات بالأسفل فقط قم بترك سؤالك استفسارك وسنرد علكيم فوراً