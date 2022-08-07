حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444 وزارة الموارد البشرية

يتساءل العديد من مستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة السُّعُودية عن حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444 وذلك لمعرفة قيمة الدعم لكل فرد، حيث قامت وزارة الموارد البشرية بتقديم الحاسبة الإلكترونية للمستحقين حتى يتمكنوا من حساب الدعم، وهكذا يعمل برنَامج الضمان الاجتماعي المطور على تقديم دعم مادي للأسر أصحاب الدخل المحدود الذين هم في حاجة للمساعدة، وتختلف قيمة الدعم الذي تَحصل عليه كل أسرة وفقاً لعدد الأفراد وقيمة الدخل الشهري ولذلك نوضح لكم بعض المعلومات الهامة عن الضمان الاجتماعي المطور.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444

وضعت وزارة الموارد البشرية السُّعُودية حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444، وذلك لمساعدة المستفيدين من البرنَامج في حساب قيمة الدعم المستحَق، حيث يختلف الدعم من فرد لأخر ويتم حسابه وفقاً لبعض الأسس الذي تتمثل في التالي:

يتم حساب مجموع الدخل الذي تَحصل عليه كل أفراد الأسرة شهرياً سواء كانوا يعملون في القطاع الخاص أو الحكومي ثم يتم خصمه 50% من قيمته ويضاف مجموع أي دعم أخر تحصل عليه الأسرة سواء حساب مواطن أو غيره.

يتم مقارنة الدخل المحتسب بالحد الأدنى المحدد للضمان الاجتماعي وذلك وفقاً لعدد أفرد الأسرة.

طريقة استخدام حَاسبة الضمان الاجتماعي المُطور

يمكن استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444 عن طريق اتباع الخطوات التالي:

الولوج إلى الرابط الرسمي لضمان المطور. تحديد دعم مستفيدي الضمان الجديد. تدوين الراتب الشهري لعائل الأسرة وكذلك المتقاعدين. كتابة الدخل الحكومي أو الخاص وأيضاً أي دخل أخر تحصل عليه الأسرة مثل حساب المواطن. تدوين البيانات المطلوبة كلها. الضغط على احسب.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد المطور

تم تحديد مجموعة من الشروط من قبل وزارة الموارد البشرية وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه لذلك لابد من الانتباه إليها جيداً واستيفائها وتتمثل هذه الشروط في التالي: