“هنا” رابط التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون بالسعودية 1444 والإعفاء من القروض

إن طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي تعتبر واحدة من أهم الخدمات التي يتم تقديمها؛ وذلك من خلال الدخول على رابط التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون بالسعودية 1444 سواء كان ذلك بهدف أن يتم تسديد دين المواطن أو الحصول على قروض، وهذا الديوان يعتبر وسيلة وصل بين خادم الحرمين الشريفين وبين المواطنين في السعودية، ويتم تقديم العديد من المساعدات المختلفة للمواطنين المحتاجين إلى الدعم.

شروط التقديم على الديوان الملكي

أعلنت الجهات المختصة على شروط محددة يجب أن تتوافر في المتقدم للحصول على دعم الديوان الملكي، والهدف من ذلك أن يصبح الدعم مقدم إلى الفئات المستحقة له، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

المساعدات التي يتم تقديمها تكون إلى الاشخاص الغير قادرين على العمل وذلك بسبب إصابتهم بإعاقة مالية.

كذلك تقدم إلى المواطنين الذين لديهم ديون مالية ولا يمكنهم سدادها بسبب عدم وجود مصدر دخل.

يقدم إلى الاشخاص الذين يتأخر لديهم الحصول على المعاشات أو دعم يقدم من قبل الحكومة.

عند التأكد من الحالة المادية للمتقدم للحصول على الطلب فيمكنه الحصول على مساعدة مالية في هذه الحالة.

رابط التقديم على الديوان الملكي للمساعدات

لقد تم الإعلان على رابط وخطوات التقديم على الديوان الملكي بشكل إلكتروني كوسيلة للتسهيل على الطلاب، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول على موقع الديوان الملكي السعودي مباشرة.

مباشرة. قم بإضافة جميع البيانات لإتمام تسجيل الطالب.

في الخطوة التالية قم بإضافة الرمز المرئي لإتمام التسجيل.

بعدها قم بالضغط على أيقونة “تسجيل الدخول للموقع”.

ثم اضغط على “الخدمات الإلكترونية”.

بعدها ابدأ في كتابة طلب المساعدات وفقًا للخطوات الصحيحة الذي ترغب في تقديمه.

قم برفع مختلف المستندات المطلوبة لإتمام التسجيل.

بعدها قم بالضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

طرق التواصل مع الديوان الملكي

لقد تم الإعلان على العديد من الطرق المختلفة للتواصل مع الديوان الملكي، وذلك تسهيلًا للتواصل من قبل المواطنين، وتتمثل طرق التواصل فيما يلي: