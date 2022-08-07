نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ بداية هدد احياء مكة العشوائية 2022 والأحياء التي عليها إزالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن بدأت أعمال هدد جدة والتي تهدف إلى أن يتم التخلص من المناطق العشوائية في جدة، خاصة وأنها تعتبر واحدة من أهم المناطق السياحية في المملكة العربية السعودية، فلقد تم الإعلان على تاريخ بداية هدد احياء مكة العشوائية في السعودية 2022، كما تم تحديد الأحياء التي سوف يكون عليها إزالة في مكة، ويعتبر هذا بهدف التطوير وتوفير حياة كريمة إلى سكان هذه المناطق، كما أنها ضمن أهداف رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية.

إزالة الأحياء العشوائية

لقد بدأت أعمال إزالة العشوائيات في جدة وفقًا لخطة محددة وسوف تبدأ في منطقة جدة ليتم التخلص من المناطق العشوائية بها أيضًا، والهدف من ذلك أن يتم تحسين المظهر العام للمناطق العشوائية، ويتم توفير الخدمات المطلوبة بها إلى قانتي هذه المناطق، وذلك للمحافظة على حياة قانتي هذه المناطق حيث المباني في هذه المناطق لا يوجد بها بنية تحتيه مما يجعلها عرضة إلى الانهيار، وكذلك لا تتوافر بها الخدمات المطلوبة؛ لهذا السبب فإن أعمال تطوير وتحسين هذه المناطق تهدف إلى تحقيق رؤية 2030 في السعودية.

الأحياء التي عليها إزالة بمكة

بعد أن تم الإعلان على تاريخ إزالة المناطق العشوائية في جدة، وتم توضيح المناطق التي سوف يتم إزالتها ضمن أعمال الهدد وتتمثل في الآتي:

حي أجياد.

حي رؤى الحرم.

وحي السليمانية.

حي البيبان.

حي بطحاء قريش.

وحي المروة.

حي حارة الباب الجديد.

حي الشرائع.

وحي زمزم.

وحي العوالي.

حي جرهم.

حي الحجون.

وحي التيسير.

حي جرول.

حي التنعيم.

وحي الشبكية الجديد.

حي الثنية.

حي المقام.

حي النسيم.

حي الصفرة.

وحي معاد.

حي الصفا.

حي شعب عامر الجديد.

حي أم الجود.

حي طوى.

حي كدي.

حي الهنداوية.

وحي الخالدية.

حي المسلفة.

حي الرصيفة.

وحي التقوى.

حي الروابي.

حي المعابدة.

وحي الحديبية.

حي الصفوة.

حي الحطيم.

وحي اليمامة.

حي الهجرة.

وغيرها من الأحياء العشوائية التي سوف يتم إزالتها ضمن أعمال الهدد في أحياء مكة العشوائية، والتي سوف يتم الإعلان عنها في خطة الإزالة بكل تأكيد.

تاريخ بداية هدد احياء مكة العشوائية

لقد تم الإعلان رسميًا من قبل الجهات المختصة على أن أعمال بدأ إخلاء المناطق العشوائية بالتحديد منطقة الكدوة التي توجد في حي المسلفة في المناطق التي عليها إزالة بمكة سوف تبدأ في 13 أغسطس 2022 الموافق 15 محرم 1444 هجريًا، وتم التأكيد على أنه خلال الأيام المقبلة سوف تبدأ مهمة فصل الخدمات.