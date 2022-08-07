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عمر شويل - جدة متى يبدأ فصل الشتاء في السعودية ، سؤال يطرحه الكثير خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة والشعور بحر الصيف الشديد، والإجابة على هذا السؤال هي أن فصل الشتاء سيبدأ في المملكة العربية السعودية في الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام ١٤٤٤والذي يوافق الثاني والعشرين من شهر ديسمبر 2022، ومن المتوقع أن يكون المناخ شديد البرودة، وتستمر الفترة الأولى من فصل الشتاء تسعة وثلاثين يوما.

متى يبدأ فصل الشتاء في السعودية

كما ذكرنا سلفا يبدأ فصل الشتاء في المملكة العربية السعودية في الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني، ويتوقع أن تكون الفترة الأولى من فصل الشتاء ذات مناخ شديد البرودة، كما يتوقع أن يكون مناخ الفترة التي تليها أيضا بارد جدا.

أما عن الفترة التي يتأرجح فيها الجو بين برودة الطقس ودفئه تسمى بفترة العقارب، وقد قام بإطلاق هذه الأسماء السعوديون القدماء.

سبب اختلاف المناخ ببعض مدن المملكة

يعتقد البعض أنه لا يوجد اختلاف بين مناخ المملكة العربية السعودية في جميع الفصول وهذا اعتقاد خاطئ، لأن درجة الحرارة بالسعودية تختلف حسب التوزيع الجغرافي للأماكن، حيث نجد أن هناك بعض الأماكن تتسنى بارتفاع درجة الحرارة وأماكن أخرى تتسم بالبرودة.

الخريطة الزمنية لفصول السنة بالمملكة العربية السعودية

يبدأ فصل الصيف في السعودية: يبدأ هذا في منتصف شهر يونيو ويستمر إلى منتصف شهر سبتمبر

ويتسم هذا الفصل بارتفاع درجة الحرارة التي قد تتجاوز الأربعون درجة).

يكون فصل الشتاء في السعودية: بداية من نصف شهر ديسمبر وحتى منتصف شهر مارس،

(ويتسم هذا الفصل ببرودة الطقس والانخفاض الشديد في درجة الحرارة ).

يبدأ فصل الخريف في السعودية من منتصف شهر سبتمبر وحتى منتصف شهر ديسمبر،(ويتسم مناخ هذا الفصل بالدفء نهار ولطف الجو ليلا.)

يبدأ فصل الربيع في السعودية: من منتصف شهر مارس وحتى منتصف شهر يونيو، (ويعد فصل الربيع أكثر فصل يحبه معظم الناس، حيث يسيطر على الجو بعض البرودة النسبية).

وبهذا نكون قد قدم لكم موقع ثقفني الخريطة الزمنية للفصول الأربعة والسمات المميزة لها في المملكة العربية السعودية.