استخراج تأشيرة بمنصة مساند استقدام العمالة المنزلية

استخراج تأشيرة بمنصة مساند، حيث توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة إصدارة تأشيرة تخص العمالة المنزلية دون زيارة مكاتب الاستقدام في المملكة العربية السُّعُودية، حيث تهدف الوزارة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة، ومنحهم الخبرة الكافية فيما يخص إجراءات المستقدم والحقوق والواجبات الخاصة بمكاتب الاستقدام من أجل رفع الوعي الخاصة بهذه المتطلبات الخاصة بالاستقدام، وتمتهن المنصة بإصدار تأشيرات العمالة المنزلية أو العمالة ذات الخبرة ببعض المهن مثل مهنة الصيد ومجال النحالة والزراعة، وكافة هذه التأشيرات يتم إصدارها بشكل إلكتروني سريع، وسوف نوفر لكم رابط استخراج تأشيرة بمنصة مساند.

استخراج تأشيرة بمنصة مساند

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السُّعُودية لكافة الأسر السُّعُودية التي ترغب باستقدام عدد من العمالة المنزلية، ويتم طلب تأشيرة العمالة بشكل إلكتروني من المنازل دون الحاجة للذهاب إلى مقر عمل الوزارة، ويتم استخراج التأشيرة بهذه الخطوات:

الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني التالي: منصة مساند.

النقر على تبويب (تسجيل دخول) بأعلى قائمة خِدْمَات المنصة.

يجب إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية أو إدراج رَقَم الإقامة.

تسجيل كلمة المرور ثم الضغط على تبويب (تسجيل الدخول).

الضغط علي خدمة (إصدار تأشيرة إلكترونية).

البحث عن طريق منصة مساند عن مكتب الاستقدام الذي يناسب كل شخص.

تحديد (التعاقد الإلكتروني).

تسجيل البيانات الخاصة بالتأشيرة المطلوب أن يتم استخراجها من جانب المنصة.

رفع كافة المستندات المطلوبة من جانب الوزارة من أجل استخراج التأشيرة.

الموافقة والإقرار علي جميع الشروط الذي تخص استخدام الخدمة.

الضغط علي إرسال.

رسوم تأشيرات العمالة المنزلية

كشفت وزارة الموارد البشرية عن بعض الرسوم الذي تخص استخراج تأشيرة العمالة المنزلية بعدد من الدول التي يتم استقدام العمالة منها، وفيما يلي رسوم التأشيرات:

دولة الفلبين: تصل تكلفة الاستقدام إلي مبلغ 14000 ريال سعودي.

دولة بنجلادش: تصل تكلفة الاستقدام إلي مبلغ 7000 ريال سعودي.

دولة سريلانكا: تصل تكلفة الاستقدام إلي مبلغ 18000 ريال سعودي.

دولة فيتنام: تصل تكلفة الاستقدام إلي مبلغ 18000 ريال سعودي.

من دولة الهند: تصل تكلفة الاستقدام الخاصة بالعمالة إلي مبلغ 18000 ريال سعودي.

مع العلم بأن رواتب العمالة المنزلية الخاصة بكل دولة تختلف عن الأخري وفق كل دولة علي حدة.