نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أهم أنواع بطاقات الراجحي الائتمانية ومزايا كل نوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى عملاء مصرف الراجحي للحصول علي البطاقات الائتمانية التي يوفرها المصرف، لمزاياه المتعددة في خدمة العملاء ولإدارة أموالهم بكل سهولة والاستفادة من كافة الخدمات والمزايا من خلال استخدام البطاقات المتنوعة، وسوف نستعرض معكم من خلال المقال التالي أهم أنواع بطاقات الراجحي ليتمكن العميل من اختيار ما يناسبه.

أنواع بطاقات الراجحي

تختلف البطاقات من خلال عدة تصنيفات منها (النوع – الرسوم – مزاياه وخدماتها المميزة ).

بطاقة المرابحة سينتجنتر :

تستخدم هذه البطاقة لمشتريات العميل وسحبه النقدي الذي يتم بصفة مستمرة، لما لها من مزايا حيث تقدم هامش ربح 1% ونطام المكافأة الذي يستخدم في البيع والشراء.

بطاقة المرابحة انفينت الراجحي

تعتمد علي نظام المكافأة وتستخدم محليا ودوليا وهامش الربح لها 1% وتستخدم في عمليات الشراء والدفع والحجز لأي واجهة يرغبها العميل.

بطاقة selective

من ضمن بطاقة الراجحي المميزة جذبا للعملاء لما لها من مزايا وهي أنها مخصصة للمرأة في تعاملاتها المختلفة، حيث يتوافر عليها برنامج حماية المشتريات سواء كانت تالفه أو مسروقة، وتتمتع بخصومات نسبتها كبيرة خاصة لأنواع المطاعم المختلفة ومراكز التسوق التي تعد من ضمن اهتمامات المرأة.

بطاقة إنسان الراجحي

يتم الحصول علي البطاقة بدون تحصيل أي رسوم من البنك، ويتم الحصول علي البطاقة خلال نصف ساعة من تقدمه بطلب الحصول عليها بجانب تمتعها بخصومات كبيرة علي مراكز التسوق والمطاعم المشهورة.

بطاقة المرابحة الائتمانية

يحصل عليها العميل الذي لديه حساب مصرفي في تعاملاته داخليا وخارجيا بنسب خصومات كبيرة.

بطاقة فيزا تسوق

من خلالها يتم التسوق وعمليات الشراء علي أن يتمت الدفع الكترونيا، وتتمتع بالعديد من المزايا الأخري منها اسعرا تحويل العملات داخل وخارج المملكة ويمكن الحصول عليها من موقع الراجحي ويتوافر بها خصومات كبيرة.

بطاقة فيزا الكلاسيكية الجديدة

تمكن العميل في دفع مشترواته حيث يمكنه دفع 5% من قيمة المبلغ الكلي، كما يمكنه السحب نقديأ لقيمة تصل الي 30% من الحد المسموح به في البطاقة بجانب هامش ربح 1% عند سداد مدفوعات البطاقة واستخدامها.

طريقة تفعيل فيزا الراجحي

زيارة الموقع الرسمي لمصرف الراجحي

يتم تسجيل الدخول من الحساب الخاص بالعميل علي موقع المصرف.

دخول التذاكر ثم الضغط علي بطاقة فيزا تسوق وتعبئة البيانات المطلوبة.

النقر علي إرسال وانتظار الإشعار الخاص بإصدار البطاقة.

الرسوم الخاصة بفيزا الراجحي

رسوم سنوية 115 ريال سعودي – مسحوبات نقدية من صراف الي تقدر بـ75 ريال سعودي – 50 ريال سعودي في حالة إعادة شحن او استبدال atm .

خطوات الحصول على فيزا الراجحي

زيارة الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

تسجيل الدخول لخدمة مباشر الشخصية.

النقر علي بطاقات ائتمان واختيار طلب بطاقة جديدة.

تسجيل البيانات المطلوبة في هذه الخطوة.

الاتصال برقم البنك وهو : 8001241222 .

او زيارة اقرب فرع من فروع المصرف المنتشرة.

في النهاية نكون قد قمنا عرض كافة التفاصيل الخاصة ب أنواع بطاقات الراجحي وأهم مزايا كل نوع من هذه البطاقات، كما قمنا بعرض طريقة التقديم للحصول على هذه البطاقات.