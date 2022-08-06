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كيفية التسجيل في سابك 1444 من أبرز ما يتم البحث عنه بعد الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في سابك حيث تعمل الحكومة السعودية جاهدة لتوفير فرص للمتفوقين من أجل الالتحاق بمدارس سابك للتطوير الوظيفي لتعزيز وزيادة المهارات، تعد شركة سابك من الشركات الرائدة في السعودية وتقدم برامج للتدريب الوظيفي والمهني في مجالات الصناعة والتقنية والصحة والمشتريات وتعود غالبية أسهم سابك إلى شركة أرامكو للتدريب والتطوير. وبينت الشركة أن الرواتب من 4000 إلى 6000 ريال . كيفية التسجيل في سابك 1444 يمكن التسجيل في سابك عبر الموقع الإلكتروني بالخطوات الآتية: الدخول لموقع سابك .

النقر على تسجيل ثم تنتقل لصفحة قم بإدخال البيانات اللازمة لإكمال إجراءات التسجيل.

بعد إدخال البيانات قم بإنشاء كلمة مرور جديدة للحساب.

انقر على الموافقة ثم “الموافقة” لتلقي المعلومات عن منتجات سابك وخدماتها.

أكد أنك لست روبروت ثم النقر على التسجيل. شروط القبول والتسجيل في سابك أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حاصلًا على الثانوية عامة أو ثانوية نظام المقررات قسم العلوم الطبيعية.

اجتياز الفحص الطبي اللازم.

التفرع الكامل للبرنامج.

اجتياز المقابلة الشخصية.

اجتياز اختبار تحديد المستوى.

لا يتجاوز عمر المتقدمين عن 24 عام وتكون الأولوية لحديثي التخرج.

ألا تكون درجة الشخص المتقدم في الرياضيات والكيمياء واللغة الإنجليزية والفيزياء أقل من 80.

معدل تراكمي عام لا يقل عن 90% في الثانوية العامة.

درجة لا تقل عن 85 في اختبار القدرات العامة.

درجة لا تقل عن 85 في الاختبار التحصيلي. المستندات المطلوبة للقبول في سابك 1444 النسخة الأصلية من شهادة الثانوية العامة.

بطاقة الهوية الوطنية.

وصورة من سجل الأسرة لوالد.

جواز السفر للمتقدمين من بعثات خارجية، ويكون الجواز ساري لمدة عام.

صورة ملونة حديثة مكشوف الرأس. مزايا منحة سابك تكاليف الدراسة.

الحصول على مكافأة شهرية من 4000 حتى 6000 ريال.

بدل سكن.

بدل مراجع وكتب وطباعة تقارير.

تغطية طبية.

مكافآت للمتفوقين.

تذاكر إركاب سنوية للمتدربين. نظام الدرجات للقبول في برنامج سابك أن يحصل الطالب على مجموع 80% بالمواد العلمية كالفيزياء والكيمياء والرياضيات، و 75% في اختبارات الكليات العملية كحد أدنى.

واجتياز الطالب لاختبار القدرات بمجموع 80% .

ونجاح الطالب في اللغة الإنجليزية بنسبة 80%.

حصول الطالب على معدل تراكمي 90% أو أكثر. عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في سابك 1444 - ثقفني

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