نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج تأشيرة مضيف ١٤٤٤ عبر أبشر جوازات بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج تأشيرة مضيف ١٤٤٤ التي تتيح لحاملها التحرك على أراضي المملكة العربية السعودية بحرية حيث بإمكانه حضور الحفلات والفعاليات وغيرها من الأماكن العامة دون قيود، كذلك السكن في فندق أو في شقق سكنية أو داخل مسكن مستضيفه، سواء أكان المستضيف مواطن سعودي أو من المقيمين على كفالته الشخصية في مدة أقصاها 90 يوم، وبإمكان المستضيف الاستقدام عدد 3 مرات خلال العام، ومنذ أواخر عام 2019 الماضي قامت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة الحج السعودية بدراسة آلية إدراج خدمة تأشيرة مضيف ضمن خدمات نظام أبشر، وتم تفعيلها ثم قرار بإلغائها عام 1443 الماضي وفي التالي آخر المستجدات بخصوص تأشيرة مضيف.

مستجدات استخراج تأشيرة مضيف 2022 وفق الجوازات السعودية ووزارة الحج والعمرة

في نفس السياق السابق ذكره وجب التنويه أن تأشيرة مضيف تم تفعيلها رسميًا عبر تطبيق أبشر ومن ثم إلغائها العام الماضي، فتأشيرة عمرة مضيف التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية تم الاستفسار عنها من خلال حساب تويتر العناية بالمستفيدين هل تم إعادتها مرة أخرى خاصة مع إعلان وزارة الحج والعمرة ببدء استقبال إصدار تأشيرات المعتمرين من خارج المملكة لشهر محرم 1444، منذ منتصف شهر يوليو 2022 وقد تم استقبال أول فوج من المعتمرين لشهر محرم يوم السبت 1 محرم 1444، وأجاب حساب العناية بالمستفيدين أن تأشيرة عمرة مضيف مازالت ملغية ولا يوجد أي مستجدات بخصوص إعادتها مرة أخرى حتى الآن.

أبرز مميزات تأشيرة مضيف وزارة الداخلية السعودية ١٤٤٤

كذلك فمن مميزات تأشيرة مضيف التي تتيح للمواطن استضافة من يرغب تحت رعايته وخدمته حتى مغادرته المملكة، وفق ما أعلنته من قبل الجوازات السعودية:

أولًا تمكن حاملها التجول دون قيود بالمملكة.

كذلك تسهل للمضيف استضافة من 3 إلى 5 معتمرين، حيث يتم إصدار تأشيرات للمواطنين على السجل المدني لأي شخص يرغب، والمقيم على الإقامة للأقارب من الدرجة الأولى فقط.

لأي شخص يرغب، والمقيم على للأقارب من الدرجة الأولى فقط. أيضًا تمكن المستضيف من تكرار خدمة نظام الاستضافة عدد من ثلاث لخمس مرات بالعام الواحد.

كما أن تكلفة التأشيرة المقدر ب 500 ريال سعودي تعد مبلغ مميز وباستطاعة المستضيف دفعه.

تعد مبلغ مميز وباستطاعة المستضيف دفعه. في النهاية عدد أيام الاستضافة والمقدر ب 90 يوم تعتبر مدة زمنية كافية للمضيف والمستضيف.