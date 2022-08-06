متى إجازة اليوم الوطني ١٤٤٤ السعودي وأبرز فعالياته

إن اليوم الوطني مناسبة وطنية هامة بالمملكة السعودية، إلا أنه بهذا اليوم قد اكتملت جميع أنحاء المملكة، وتوحدت وبدأت بعد ذلك نحو التقدم والبناء لمؤسسات الدولة الحديثة، والعمل على النهوض والارتقاء بالسعودية، إلى أن وصلت إلى هذه المكانة المرتفعة من بين الجميع والاحتفال باليوم الوطني، هو ذكرى دخول المملكة للشكل الحديث المتطور الحالي كما أن الاحتفال به يرسخ مبادئ الانتماء وقيم الوحدة داخل نفوس الأجيال القادمة، ومن خلال مقالنا سنوضح لكم متى إجازة اليوم الوطني ١٤٤٤.

متى إجازة اليوم الوطني ١٤٤٤

إن المواطنين يستحقون أن يحصلوا على إجازة رسمية تكن مدفوعة الأجر باليوم الوطني، إذ أن التعطل بالمصالح والمؤسسات العامة وكذلك الخاصة، يكن احتفالاً بتلك المناسبة ليشهدوا المهرجانات والفعاليات التي تقام بذلك اليوم المميز، وهذه الإجازة ستكون بدءً من الأربعاء 21 سبتمبر وتستمر إلى الأحد 25 سبتمبر، ويوافقه من التاريخ الهجري من 25 صفر إلى 29 صفر والوقت المتبقي على إتيان اليوم الوطني من الآن هو 50 يوم.

فعاليات اليوم الوطني

بالطبع إن مناسبة هامة مثل اليوم الوطني لن يمر هكذا دون احتفاليات وفعاليات تميز هذا اليوم عن بقية الأيام الأخرى، وإليكم أهم تلك الفعاليات التي يتم إقامتها خلال اليوم الوطني وهي كالآتي: