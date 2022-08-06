نقدى وفورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب تمويلك بإجراءات سريعة وشروط ميسرة

نقدى وفورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة ، يمكن الحصول عليها من خلال شروط ومتطلبات بسيطة وسهلة وإجراءات سريعة وغير معقدة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية ، لقد جاء هذا المنتج التمويلي كواحد من أهم المنتجات التى دائماً ما يبحث عنها الكثير من العملاء بالمملكة الراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية.

تمويل شخصي نقدى وفورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل سريع لا يحتاج إلى وجود ضامن أو كفيل ولا يحتاج إلى الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا التمويل الشخصي أحد أهم الحلول التمويلية التي توفرها شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية التي تخدم احتياجات الأفراد وأصحاب الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة في المملكة ، وقد قامت شركة البيت الأهلي للتمويل بتوفير منتج التمويل الشخصي بصيغة إسلامية وبمبالغ مالية كبيرة تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء المالية والشرائية في المملكة العربية السعودية.

ما هى مزايا منتج التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل ؟

لقد قامت شركة البيت الأهلي للتمويل بتوفير العديد من المزايا التي يمكن للعميل الاستفادة من من خلال منتج التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة.

التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل تم تصميمه بصيغة إسلامية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.

توفر الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

موظفي جميع القطاعات داخل المملكة يمكنهم الاستفادة من قرض شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة بأقل راتب شهري.

لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من هذا المنتج.

يمكن أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب بتقسيط مبلغ التمويل الشخصي من خلال فترة سداد مرنة وميسرة تصل مدتها حتي 5 سنوات.

يتميز التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل بهامش ربح تنافسي.

العملاء العاملين لحسابهم الخاص يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.

الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.

هل يمكن التقديم على طلب تمويل شركة البيت الأهلي لقطاع الأفراد ألكترونى؟

وفرت شركة البيت الأهلي للتمويل في المملكة العربية السعودية رابط إلكتروني رسمي يمكن من خلاله أن يقوم العميل بالتقديم علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة ، حيث يقوم العميل بالدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن أن يقوم العميل بزيارة فرع الشركة في المملكة العربية السعودية والتعرف على المزيد من الحلول التمويلية الميسرة المتاحة لدى الشركة.