نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول العوائد السنوية 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة توزع العوائد السنوية 1444 من جانب وزارة المالية في السعودية من أجل مساعدة مجموعة كبيرة من المواطنين من أجل تحسين أحوال المعيشة، لهذا يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد نزول تلك العوائد السنوية إلى جانب الطريقة التي يمكن الاستعلام بها عنها والأوراق اللازم توفرها من أجل توزيع العوائد على ورثة المتوفى.
موعد نزول العوائد السنوية 1444
وزارة المالية في المملكة تكون حريصة طوال الوقت على أن توضح موعد نزول العوائد السنوية 1444 ، ولهذا قامت الوزارة بالإشارة إلى أن الموعد المعين لذلك يكون من أول شهر محرم ويستمر الصرف إلى شهر جمادى الآخر، ويتم الصرف على دفعتين كي يتم التأكد من وصول كل المستحقات المالية إلى حسابات المستحقين البنكية.
الاستعلام عن العوائد السنوية بالسعودية إلكترونيا
يمكن لكل مستفيد من العوائد السنوية أن يستعلم عن حالة العوائد من خلال تنفيذ التعليمات التالية:
- ادخل على موقع وزارة المالية الإلكتروني.
- اضغط فوق الخدمات الإلكترونية.
- انقر على خدمات الأفراد.
- اختر خدمة الاستعلام عن العوائد السنوية.
- وافق على الشروط، ثم ادخل إلى الخدمة.
- اكتب رقم هويتك الوطنية.
- ادخل كود التحقق مثل المكتوب في الصورة.
- اضغط فوق كلمة الاستعلام المكتوبة باللون الأصفر.
- اطلع على البيانات المعروضة لكي تتعرف على المعلومات المستعلم عنها.
حجز موعد صرف العوائد السنوية بالخطوات
يمكنك أن تحجز موعد من أجل صرف العوائد السنوية في السعودية عن طريق ما يلي:
- ادخل على الصفحة المخصصة للاستعلام عن العوائد السنوية.
- اكتب رقم هويتك الوطنية وكود التحقق، ثم اضغط فوق كلمة استعلام.
- انقر فوق عبارة حجز الموعد لصْرف العوائد.
- حدد جهة الصرف، واختر نوعية الإجراء.
- قم بتحديد التاريخ الملائم، ثم اضغط فوق الحفظ.
المستندات المطلوبة لتوزيع العوائد السنوية لعائلة المتوفى
توجد مجموعة مستندات من اللازم تقديمها من أجل أن يحصل ورثة المتوفى على العوائد السنوية الخاصة به، وهي:
- صورة طبق الأصل من صك الورثة.
- ثورة طبق الأصل من دفتر عائلة المتوفى مختومة بختم يؤكد الوفاة.
- وكالة حضورية شرعية من أجل استلام العوائد بالنيابة عن الجميع.
- كتابة إقرار سنوي.
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