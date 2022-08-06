طلب مساعدة مالية تصل ل 50 ألف ريال احصل عليها بكل سهولة بشروط ميسره

اهتم الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية بالبحث والتساؤل عن طريقة الحصول، و التقديم على طلب المساعدات المالية المقدمة من الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، وذلك ليتم الحصول على هذه المساعدات ليتمكنوا من سد احتياجاتهم الأساسية والعيش في حياة كريمة، لذلك جئنا لكم في هذه السطور بطريقة الحصول على المساعدات المالية، بالإضافة إلى شروط التقديم بها.

خطوات تقديم طلب المساعدات المالية في السعودية

يتمكن أي مواطن سعودي من التقديم في طلب المساعدات المالية السعودية سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها وذلك بإتباع الخطوات اللازمة بشكل إلكتروني وهي كالآتي:

في البداية يتم الدخول الى الموقع الخاص بالديوان الملكي وذلك من خلال الرابط https://tawasol.royalcourt.gov.sa/

اختيار الخدمات الإلكترونية بعد ذلك. ويتم الضغط عليها.

لابد من خال كافة البيانات المطلوبة في أماكنها الصحيحة.

الضغط بعد ذلك على كلمة ارسال.

وسوف يتم الرد خلال أيام بسيطة وذلك حتى يتم مراجعة البيانات بشكل دقيق.

كما يمكن أيضًا أن يتم التقديم من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي وهو [email protected]

شروط الحصول على مساعدة مالية من الديوان

الملكي السعودي

هناك بعض الشروط البسيطة التي لابد أن تتوافر في هذا لمواطن حتى يكون لديه الصلاحية في الحصول على المساعدات المالية من الديوان الملكي ومن أهم هذه الشروط مايللي:

على المتقدم الذي يرغب في الحصول على المساعدات المالية أن يكون حاصل على الجنسى السعودية، ولابد أن يكون مقيم بها أثناء حصوله على المساعدات بالفعل بشكل دائم، ولايشترط الإقامة أثناء التقديم.

لابد أن يكون هذا المواطن الراغب في التسجيل، أن يكون من ضمن المواطنين الحاصلين على الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية لمحدودي الدخل أو من يحتاجون هذه المساعدات.