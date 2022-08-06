نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج تأشيرة مضيف 2022 ومميزات الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج تأشيرة أعلنت مصلحة الجوازات في المملكة السُّعُودية بإعادة فتح باب استخراج تأشيرة مضيف 2022، وهي إحدى خَدمات المديرية العامة للجوازات التي تيسر بها المملكة على أبنائها والمقيمين، وذلك لأنها تسمح لهم استضافة الأقارب والأصدقاء داخل المملكة، لذلك يتساءل البعض عن كيفية الحصول تأشيرة مضيف 2022، وهذا ما نجيب عنه في السطور التالية.

استخراج تأشيرة مضيف 2022

استكمالاً للتسهيلات على المواطنين فيمكنهم استخراج تأشيرة مضيف 2022 بكل سهولة عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، وذلك بإتباع مجموعة الخطوات الآتية:

أولاً يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة أبشر. بعد ذلك تسجيل الدخول إلى حسابك الخاص على أبشر عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. اختر خدمة تأشيرة مضيف من بين الخَدمات الإلكترونية، وذلك عن طريق استخدام رَقم الإقامة الخاص بك. بعد ذلك سوف يصلك مستند عليك توقيعه من المديرية العامة للجوازات. أخيراً سداد مبلغ رسوم التأشيرة، وهو 400 ريال سعودي، أو 500 ريال سعودي لمن يرغب في زيارة المملكة لمدة 90 يوماً. وبهذا تحصل على تأشيرة مضيف موقعة ومختومة من مصلحة الجوازات السُّعُودية.

شروط الحصول على تأشيرة مضيف 2022

قامت المديرية العامة للجوازات السُّعُودية بوضع مجموعة من الشروط من أجل الحصول على تأشيرة دخول مضيف إلى أراضيها، وهي كما يلي:

يجب ألا يكون عمر المستخرج له التأشيرة أقل من 18 عام.

ينبغي وجود صلة قرابة بين المضيف والضيف.

يجب ألا يكون الضيف محذوراً بشكل أمني سواء في بلده أو على الأراضي السُّعُودية.

ينبغي على الضيف أن يغادر أرض المملكة السُّعُودية فور انتهاء مدة استضافته.

يمكن لحاملي تأشيرة مضيف أداء مناسك العمرة دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة أخرى. كما يحق للمرأة الحصول على تأشيرة مضيف كذلك. يحق للمواطنين السعوديين استضافة من يشاء، أما المقيمين فيكون له الحق في استضافة أقاربه من الدرجة الأولى فقط.

مزايا تأشيرة مضيف

تتيح لحامليها حرية التنقل داخل المملكة السُّعُودية.

تسمح بالدخول إلى الفنادق أو تأجير مسكن.

توفر لحاملها مدة إقامة قد تصل إلى 90 يوماً.

كما يمكن استخراج هذه التأشيرة 3 مرات في العام الواحد.

تتيح لك التأشيرة إمكانية حضور المهرجانات والفعاليات والحفلات داخل المملكة.

فضلًا على ذلك تسمح تأشيرة مضيف لكل من المواطنين والمقيمين باستخراج تأشيرة لأداء مناسك العمرة ل 3-5 أفراد في كل عام.

هل تم تفعيل تأشيرة مضيف

يتساءل الكثير عن تفعيل تأشيرة مضيف، حيث تم تفعيل استخراج تأشيرة مضيف 2022 مرة أخرى، هذا بعدما تم إيقاف استخراجها في مطلع هذا العام من قبل المديرية العامة للجوازات.