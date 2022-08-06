شركات تعطي تمويل للقطاع الخاص وماهي شروط التمويل الشخصي

تقدم العديد من الشركات والبنوك خدمات التمويل الشخصي للأفراد في القطاع الخاص، حيث يبحث الأفراد بسؤال هل هناك شركات تعطي تمويل للقطاع الخاص؟ ، والتي لا تتطلب كفيلا، أو تحويل الرواتب، حيث صاغت بعض الشركات والبنوك مجموعة من الشروط الميسرة على أغلب فئات الدخل المتوسط والمحدود وذلك لتشملهم بهذا المنتج، إلى جانب تشجيع العملاء على تجربة خيارات التمويل المختلفة، فيما يلي تفاصيل قرض الأفراد للقطاع الخاص.

شركات تعطي تمويل للقطاع الخاص

هناك عدد قليل من المؤسسات التي حققت نجاحًا في توفير خدمة التمويل الشخصي للقطاع الخاص وحصلت على عملاء من هذا القطاع، وأهمها ما يلي:

شركة النايفات للتمويل. مؤسسة المرابحة المرنة الخاصة بالمنتجات التمويلية الشخصية. مؤسسة دار التداولات. شركة تعرف باسم متاجر للتمويل. الشركة السعودية للتمويل. شركة عبداللطيف جميل وغيرها.

ماهي شروط التمويل الشخصي بدون ضامن

حددت شركات التمويل التي توفر قرض شخصي للأفراد في القطاع الخاص الشروط التي يجب استيفاؤها حتى يحصل مقدمو الطلبات على الموافقة على تقديم هذا النوع من التمويل لهم، وهذه الشروط هي كما يلي:

يجب أن يكون العملاء موظفين سعوديين في القطاع العام أو الخاص لا يوافق على منح القرض لأي شخص دون سن 21 يجب على الشخص تقديم جميع المستندات اللازمة من أجل الموافقة على الطلب دون الحاجة إلى كفيل يجب أن يبقى العاملون في الوظيفة سنة كاملة من تاريخ تعيينهم في الشركة “قبل تاريخ التقديم على التمويل“ لن يتم قبول طلبات التمويل الشخصي من العملاء من غير كفيل للذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا يتضمن الوعد المقدم من العميل تحديد الأقساط التي سيدفعها مقابل التمويل الذي يحصل عليه، مع تحديد الفترات.

كيفية طلب تمويل بنك الرياض

يتيح بنك الرياض الملكي لجميع عملائه فرصة التواصل مع إدارة البنك أو خدمة العملاء ، وقد أعلنت إدارة البنك عن خطوات الحصول على التمويل وهي: