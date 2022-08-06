هل التسجيل في الضمان متاح الآن وما هي شروط استحقاق الضمان المطور. تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية مجموعة من برامج الدعم. حيث يعتبر من أهم أهداف رؤية المملكة 2030 هو الارتقاء بمستوى الدخل لدى المواطنين وكذلك مستوى الحياة المادية والاجتماعية لهم. ولذلك فهناك الكثير من صور الدعم التي تقدمها الحكومة سواء كان هذا الدعم مادي أو معنوي.كمت يأتي برنامج الضمان الاجتماعي على رأس جميع برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية. كما يقدم برنامج الضمان الاجتماعي دعم مالي يساعد المستفيد في توفير مختلف متطلباته واحتياجاته الشخصية. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الإجابة على تساؤل هل مستمر التسجيل في البرنامج إلى الآن. وكذلك شروط استحقاق التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط الضمان الاجتماعي للموظف الجديدة وزوجته ومتي يسقط الضمان الاجتماعي.

هل التسجيل في الضمان متاح الآن

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج يعتبر من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية وهو برنامج الضمان الاجتماعي. كما قامت الحكومة السعودية بإصدار نظام جديد للضمان الاجتماعي. وذلك بعد إصدار المرسوم الملكي السعودي والذي ينص على إلغاء العمل بالنظام القديم والانتقال إلى النظام الجديد وذلك بدءا من عام 1444. وكان الغرض وراء تقديم النظام الجديد هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه وللاسر الأشد احتياجا بالمملكة العربية السعودية. كما يعتبر من أهم التساؤلات من قبل المواطنين في هذه الفترة هو هل مازال التقديم في الضمان الاجتماعي المطور متاح إلى الآن أم لا؟. وهذا ما قامت الوزارة بتوضيحه أنه مازال التسجيل في الضمان المطور متاح إلى الآن في من تتوافر بهم الشروط المطلوبة.

شروط استحقاق الضمان المطور

كما وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي: