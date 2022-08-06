كم شهر تستمر زيادة حساب المواطن 1444 بعد صدور أمر ملكي عاجل بصرف راتب إضافي؟

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عمر شويل - جدة إن مستفيدي حساب المواطن يتساءلون من خلال منصات التواصل عن كم شهر تستمر زيادة حساب المواطن بعد نزول النتائج الخاصة للأهلية بشهر أغسطس بالدفعة 57، حيث أنه تم الإعلان عن نتائج الأهلية الخاصة بحساب المواطن وأبان البرنامج أن سبب تأخر الإعلان للأهلية يكون بسبب الإعادة لفتح التسجيل مرة أخرى، مع ابتداء الشهر الماضي بعدما قد صدر أمراً ملكياً بهذا.

كم شهر تستمر زيادة حساب المواطن 1444؟

تستمر الزيادة لمدة 6 شهور منذ صدور الأمر الملكي بصرف راتب إضافي على أن تنهي بنهاية العام الجاري، ويُعد معرفة كم يستمر الصرف لراتبين أرتفع بعد الإعلان عن النتائج الخاصة بأهلية الدفعة 57 لبرنامج حساب المواطن، حتى يتمكن الأشخاص الغير مؤهلين من أن يقدموا اعتراضاً على الأهلية، ولقد أوضح البرنامج بأن الأشخاص الذين قد أنهوا الطلبات وقدموها قبل إتيان 16 يوليو، ودراسة أهليتهم ستكون مع الدفعة 57، وإن تم القبول يصرف مبلغ الدعم لهم، أما إن ظهرت النتيجة غير مؤهل فبإمكانهم تقديم اعتراض حتى يعرف سبب الرفض.

الاستعلام عن الأهلية بحساب المواطن

بإمكان الأشخاص الراغبين في التعرف على نتائج الأهلية الخاصة بحساب المواطن بعد أن قدموا طلبات القبول، أن يستعلموا عن النتائج بشكل سهل وبسيط من خلال الموقع الإلكتروني التابع لحساب المواطن، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تدخل للرابط الإلكتروني التابع لحساب المواطن.

ثم بعد ذلك تختار الدراسة الأهلية.

تحقق من دراسة الأهلية.

ترى بعد ذلك أن نتيجة إن كنت مؤهلاً أم لا.

طريقة تقديم الاعتراض لعدم الأهلية

بعد الاستعلام عن الأهلية يتحقق الشخص ما إن تم قبوله في برنامج حساب المواطن أم تم رفض طلبه، ولقد أتاح البرنامج للأشخاص فرصة ثانية بأن يقدموا طلب للاعتراض خلال 90 يوم أي حوالي ثلاثة أشهر، وتقديم الوثائق التي تثبت الاستحقاق ثم يتم النظر في الطلب مرة أخرى، وإن ثبت بأن الشخص مستحق وأن هناك خطأ يتم صرف حساب المواطن له، وإليكم طريقة التقديم لطلب الاعتراض وهي كالآتي: