وظائف قوات أمن المنشآت الآن تفتح باب القبول للنساء من حملة الثانوية العامة فأعلى

أعلنت وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي، عن فتح باب التقديم إلى قوات أمن المنشآت وذلك للنساء للعام 1444. حيث أعلنت قوات أمن المنشآت عن فتح باب القبول للعنصر النسائي برتبة جندي. وذلك للفتيات الحاصلات على الثانوية العامة فأعلي سواء ثانوية عمة، دبلوم، أو البكالريوس. وذلك وفقا لشروط محددة أعلنت عنها الآن الإدارة العامة للقبول المركزي وفقا لضوابط مخصصة للقبول. ويتم التقديم للنساء من خلال أبشر للتوظيف من خلال خطوات محددة للتسجيل الصحيح للعنصر النسائي ويجب الحرص على التسجيل بدقة حتى لايتم حذف طلب التسجيل الخاص بالمتقدمة.

وظائف قوات أمن المنشآت للنساء 1444

يتم التقديم الآن على وظائف قوات أمن المنشآت 1444 للعناصر النسائية . ويجب توافر بعض الشروط الأساسية في المتقدمات من النساء الآن من حملة الثانوية العامة فأعلى. والشروط الأساسية للقبول في قوات أمن المنشآت كالتالي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها خارج البلاد أثناء خدمة المملكة.

يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة فأعلى ويفضل أن تكون حاصلة على مؤهل أعلى من الثانوية

حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها في أي قضية مخلة بالشرف والأمانة

لديها هوية وطنية مستقلة صالحة حتى وقت التقديم

ألا تكون متزوجة من غير سعودي

ألا يكون قد سبق لها التعيين في أي وظيفة تابعة للنظام العسكري أو قد أنهت الخدمة في أحد المعاهد العسكرية أو المنشآت لأي سبب

ألا تكون موظفة في أي جهة حكومية

أجتياز أختبار القبول بنجاح وكافة الإجراءات التي تليه

يجب معادل الشهادة إذا كانت صادرة من خارج المملكة من قبل وزارة التعليم ومصادقتها.

رابط التقديم على وظائف قوات أمن المنشآت للنساء 1444

يتم التقديم بدءا من اليوم السبت 8/1/1444 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا. وينتهي التسجيل بيوم الخميس 13/1/1444 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا أيضا. يتم التقديم على وظائف قوات أمن المنشآت للنساء من خلال أبشر للتوظيف . ويجب التأكيد على تسجيل كافة البيانات بشكل صحيح ويجب أن تتطابق البيانات المسجلة مع البيانات على أرض الواقع للمتقدمة وإلا يتم حذف طلب التسجيل.