نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب قرض للمتقاعدين يبدأ من 10.000 ريال وحتى 500.000 بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المواطنين المتقاعدين السعوديين عن أفضل مساعدة مالية تجعلهم يحققون كل ما يتمنوا، حتى يستطيع كل فرد منهم من شراء سيارة، أو شراء منزل، أو فتح عمل خاص به ليساعده على المعيشة، ولكل فرد أماني ومتطلبات يلجأ للبحث عن أفضل الطرق لمساعدته في ذلك، وعلى سبيل هذا قام البنك المركزي السعودي بتوثيق عدد من البنوك والشركات السعودية التي تهتم بذلك، وتقدم تمويل مبلغ من المال يصل إلى أعلى سعر للمواطنين والمقيمين أيضا، وكل شخص يأخذ كل ما يحتاج إليه بإجراءات ميسرة وإيداع فوري وسريع.

ماهو قرض للمتقاعدين بدون كفيل

مع أنتهاء عملك كموظف تحتاج إلى العمل الحر بعد التقاعد، تمويل للشباب بدون كفيل، وأن تحصل من خلاله على دخل شهري يساعدك في الحياة، ومتوفر لك أفضل التمويلات المقدمة من أقوى البنوك السعودية، وهو قرض المتقاعدين يبدأ من 10 ألف ريال وحتى 500 ألف ريال بدون كفيل، قرض للنساء بدون رسوم، كما أنه لا يتطلب راتب مرتفع فبأقل راتب سوف تحصل على تمويلك في أسرع وقت، بفترة سداد تستمر حتى 60 شهرا، كما أنه في حالة الوفاة لا قدر الله سوف يتم منح إعفاء تام من دفع باقي الأقساط المستحقة.

شروط ومتطلبات الحصول على تمويل المتقاعدين

لكي تحصل على التمويل بإيداع فوري يجب أن تكتمل كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، وأن تتوافر بك الشروط المعلن عنها من قبل البنك، وهي أن يكون العمر من 40 عاما وحتى 67 عاما والراتب التقاعدي لا يقل عن 3000 ريال، والتمويل متوفر للمواطنين السعوديين والمقيمين، سداد المديونية 2 مليون ريال، ولكن بشرط أن يتم تقديم صورة الهوية الوطنية للسعودي، وصورة جواز السفر للمقيم، وأن تكون صورة الإقامة للرخصة لا تتخطى شهر، ويتم تقديم خطاب بالراتب لا يزيد عن شهر، وخطاب تحويل الراتب، وعن الرسوم الإدارية فيجب أن تعرف أنها 1.15% من قيمة مبلغ التمويل أو 5,750 ألف ريال من التمويل أيهما أقل، ومعدل النسبة السنوي 3.51%.

كيفية طلب التمويل

سوف تقم بإحضار كافة الأوراق والمستندات السابقة، ويتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك ساب، والتقديم على طلب تمويل للمتقاعدين بأقل راتب، وسيتم التأكد من كافة أوراقك ويتم تحويل التمويل إليك في ن فس اليوم عند اكتمال جميع المستندات المطلوبة، ولزيادة المعلومات الاتصال على رقم خدمة العملاء 8001248888 طوال أيام الأسبوع خلال 24 ساعة.