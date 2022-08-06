نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب إعفاء قرض الراجحي للمتعثرين عن السداد واهم خطوات تقديم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تقديم طلب إعفاء قرض الراجحي ، من الموضوعات الهامة لدي الكثيرين من المواطنين المتعثرين من سداد المبالغ المالية من القروض لدي بنوك المملكة العربية السعودية. بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من جراء انتشار تفشي جائحة كورونا المستجد. والتي أثرت علي المواطن السعودي وادت إلى إغلاق الدول حدودها الجوية والبرية. فقد أثر ذلك علي تدهور الحالة الاقتصادية وتعتر الأفراد على تلبية احتياجاتهم.

يأتي ذلك بعد تعرض العديد من المواطنين لظروف منعتهم من سداد المدفوعات لكن يجب تقديم وثيقة بهذا المعنى. وقد تعهدت الحكومية السعودية بتوفير الحياه الكريمة للمواطنين. ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني كيفية تقديم طلب الإعفاء من سداد قيمة قرض الراجي فتابعونا.

شروط إعفاء قرض الراجحي للمتعثرين

أصدر مصرف الراجحي في قرار سابق يفيد بإعفاء جميع عملائه من سداد أقساط القرض المستحق لهم بشروط محددة وتم ذلك بأمر من خادم الحرمين الشريفين. حيث قام مصرف الراجحي بتقديم تمويلات نقدية بمبالغ مختلفة حسب رغبة العميل وذلك لجميع المقيمين بالمملكة من خلال برامج تمويلية مختلفة. ووضع شروط وضوابط من خلالها يتم الأعفاء عن المستفيدين من السداد. وذلك وفقاً للشروط التي تبينها لائحة البنك وهي كالاتي:

أولاً، يسقط الدفع عن المستفيد في حالة العجز الكلي

ثانياً، يسقط الدفع عن المستفيد في حالة الوفاء

ثالثاً، في حالة إصابة المستفيد بنوع من أنواع الإعاقة يسقط عنه الدفع، وعند تعرض المستفيد للكوارث والحوادث الطبيعية.

الأوراق المطلوب تقديمها لقبول طلب الإعفاء

من خلال تحضير الأوراق والمستندات التالية يمكنك تقديم طلب الإعفاء على القرض. وتضمنت المستندات التالي:

يتطلب تقديم طلب إعفاء إلى مصرف الراجحي مرفقًا به كل من هوياته الشخصية.

إحضار المستندات الرسمية للدفعات المتبقية.

إرسال سبب أو سبب التقصير في عدم سداد الأقساط الشهرية المتبقية لدى مصرف الراجحي.

أخيرًا قد تطلب إدارة مصرف الراجحي من العملاء المتعثرين تقديم مستند يثبت أنهم معرضون لظروف تمنعهم من الدفع.

ماهو مصرف الراجحي؟

من الجدير بالذكر أن مصرف الراجحي من البنوك الإسلامية في المملكة، وقد تم تأسيسه عام 1957 ميلادي، وأصبح من أكثر المصارف اهتماماً حيث أنه يقدم العديد من الاستثمارات والخدمات للمواطنين في المملكة والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية بالمدينة.

وقد تم تدشين حملة من مصرف الراجحي لمساعدة المواطنين بشكل عام عن تحمل أعباء المعيشة وقام بالإعلان عن إعفاء المتعثرين من السداد من تقديم طلب الإعفاء وذلك طبقاً لشروط وخطوات يجب علي المستفيد بالاتباع لها.

ومن خلال التقرير التالي سوف نقوم بتقديم اهم الخطوات التي تمكن الأشخاص من التقديم بطلب الأعفاء من سداد قيمة القروض.

أهم خطوات تقديم طلب الإعفاء عن سداد القرض

توجد خطوات يجب علي المستفيد اتباعها للتقديم لطلب الإعفاء عن سداد قرض الراجحي، حيث كثر البحث من خلال شبكات الإنترنت عن خطوات تقديم الطلب وكانت الخطوات كالاتي:

يقوم المستفيد بتسجيل الدخول للموقع الرسمي الخاص بمصرف الراجحي للقيام بتقديم طلب أعفاء تسديد القرض يجب علي المستفيد طبع صورة الهوية الوطنية وتقديمها ثم تقديم الأوراق التي تثبت أن المستفيد مقيم داخل المملكة العربية السعودية يقوم المستفيد بتقديم وثائق أثبات من جهة العمل، وتشمل قيمة الراتب الشهري ثم الضغط على أيقونة تقديم طلب الأعفاء.

وقد قام بنك الراجحي بتقديم تلك الخدمة، لتسهيل تقديم المساعدة. لفئات معينة من المواطنين والمقيمين بالمملكة لمن يجوز عليهم تعثر الدفع.