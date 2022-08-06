قرض شخصي للمتقاعدين من مؤسسة التقاعد مع المزايا والشروط

قرض شخصي للمتقاعدين، هو احد التمويلات المهمة جدا والتي يهتم بالبحث عنها الكثيرين في المملكة العربية السعودية، وهناك جهات عديده تقدم تمويل شخصي للمتقاعدين من اهم هذه الجهات هي المؤسسة العامه للتقاعد والتي تفدم خدمات ماليه مميزه والتي سوف نتحدث عنها من خلال هذه المقالة، مؤسسه التقاعد تمتلك مزايا كبيره جدا منها أنها مستقله ماليا وإداريا وتتبع وزارة الخدمة المدنية السعودية ومقر مؤسسة التقاعد في العاصمة السعودية الرياض، وتقدم مساعدات ماليه للمتقاعدين منها قرض شخصي من مؤسسه التقاعد والذي من خلاله يتم الحصول على تيسيرات كبيره ومميزات هامه منها الحصول على مسكن خاص أو شراء عقار أو عمل مشروع صغير بعد بلوغ سن التقاعد.

قرض شخصي للمتقاعدين

هناك أشخاص كثيره وخصوصا من تجاوز سن الستين يبحثون عن قرض شخصي للمتقاعدين، وجاءت مؤسسة التقاعد لتقدم هذه الخدمة المصرفية المميزة لهؤلاء الأشخاص لمساعدتهم على حياه كريمه، وهناك مزايا تقدم لكل الأشخاص الذي حصلوا على قرض للمتقاعدين من مؤسسه التقاعد والتي سوف نتعرف على كل هذه المزايا في السطور التالية، يقدم تمويل شخصي المتقاعدين للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضا وهذه ميزه مهمه جدا تقدم من مؤسسة التقاعد، وسوف نتعرف على كل المزايا والشروط التي يجب أن تتوفر في كل من يريد الحصول على قروض شخصيه للمتقاعدين.

شروط قروض المؤسسة العامه للتقاعد

المتقدم لابد أن يكون من موظفي القطاع العام أو المتقاعدين إلى أن لا يقل فترة الخدمة عن عامين.

لا يقل الحد الأدنى لمقدم الطلب عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام.

صاحب الطلب لا يقل راتبه عن 5000 ريال سعودي.

المتقدم لابد أن يكون خاضع للنظام التقاعد العسكري أو المدني.

أن لا يكون المتقدم لديه أي التزامات ماليه حتى يتمكن من تسديد القرض.

تقديم كل الأوراق التي تثبت قدرة مقدم الطلب على التسديد إلى مؤسسه التقاعد.

مزايا قروض مؤسسة التقاعد