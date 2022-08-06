رابط تقديم أمن المنشآت ابشر للتوظيف 1444 للنساء jobs.sa

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عمر شويل - جدة نوفر رابط تقديم أمن المنشآت ابشر للتوظيف 1444 للنساء الحاصلات على المؤهل التعليمي المعلن عنه، حيث أعلنت إدارة القبول والتسجيل المركزي عن فتح باب القبول والتقديم على وظائف قوات أمن المنشآت للعنصر النسائي للتعيين على رتبة جندي بالقطاع العسكري.

وقد تم تحديد موعد البدء في استقبال طلبات التسجيل في منصة ابشر توظيف على الوظائف العسكرية الشاغرة بقطاع أمن المنشآت، كما تم إيضاح شروط القبول، ومن خلال المقال نوفر رابط تقديم أمن المنشآت نساء 1444، إلى جانب توضيح الطول المناسب والسن للقبول.

تقديم أمن المنشآت ابشر للتوظيف 1444

خصصت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية منصة أبشر توظيف للإعلان عن الوظائف العسكرية الشاغرة بالقطاعات التي تستفيد من خدمة التوظيف الإلكتروني، حيث تعلن القطاعات التابعة للوزارة عن مواعيد التسجيل وشروط القبول في الوظائف العسكرية المتاحة لديها عبر موقع ابشر توظيف.

وقد تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن وجود وظائف عسكرية نسائية بقطاع قوات أمن المنشآت للتعيين على رتبة جندي للمقبولات بعد الانتهاء من عمليات الفرز والمفاضلة.

وحددت المؤهل الدراسي الواجب الحصول عليه عند التقديم على وظائف أمن المنشآت نساء، حيث يجب الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى.

بينما تُفضل المتقدمة الحاصلة على مؤهلاً أعلى من الثانوية كالدبلوم أو البكالوريوس، فمن لديها مؤهلاً أعلى من شهادة الثانوية يمكنها التقديم على أمن المنشآت فور حلول الموعد المحدد لبدء التسجيل.

موعد التسجيل في أمن المنشآت 1444 نساء

تبدأ منصة أبشر توظيف في استقبال الطلبات من الراغبات في الالتحاق بقطاع قوات أمن المنشآت، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت بتاريخ السادس من شهر أغسطس لعام 2022م الموافق لتاريخ الثامن من شهر محرم لعام 1444هـ.

وتستمر البوابة في استقبال طلبات التسجيل في الوظائف على مدار ستة أيام، حيث سينتهي التقديم في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس القادم بتاريخ الثالث عشر من شهر محرم لعام 1444هـ الموافق لتاريخ الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري.

رابط تقديم أمن المنشآت للنساء ابشر توظيف 1444

فور حلول الموعد المقرر لبدء التسجيل في أمن المنشآت والموضح عالية، فسوف تقوم الإدارة العامة للقبول المركزي بتفعيل رابط التقديم على أمن المنشآت أسفل الإعلان الوظيفي المتاح على المنصة.

كما يمكن الدخول للتسجيل من خلال النقر على الوظائف المتاحة بالقائمة الرئيسية للمنصة، ويمكن تسجيل دخول منصة ابشر للتقديم من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

تقديم أمن المنشآت ابشر للتوظيف 1444 (https://jobs.sa).

فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للكادر النسائي، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف): https://t.co/66ZbY6U5Oh. pic.twitter.com/qjBdAieHel — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للكادر النسائي، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف): https://t.co/66ZbY6U5Oh. pic.twitter.com/qjBdAieHel — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) August 4, 2022

شروط التسجيل في قوات أمن المنشآت