نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء استمرار التسجيل في الضمان المطور مرة أخرى في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان المطور أعلنت وزارة الموارد البشرية أنه تم تفعيل برنامج الضمان المطور، وذلك لكي يحصل كافة المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية الذين سجلوا عبر الموقع الإلكتروني على رواتب الضمان، وحددت وزارة الموارد البشرية موعد صرف مرتبات الضمان بدءاً من يوم 1/8/2022 إلى يوم 30/10/2022، وأوضحت الوزارة كيفية التقديم في برنامج الضمان المطور، وشروط التقديم المطلوبة، ويبحث العديد من المواطنين عن أهم تفاصيل كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية والشروط وهو ما نرصده لجميع المستفيدين من خلال تلك المقالة.

ويعد الضمان الاجتماعي المطور الحديث هو واحد من أهم الأنظمة التي تم تطورها في المملكة العربية السعودية في خلال الشهور الأخيرة حيث يمكن للجميع ممن تنطبق عليهم شروط الضمان التسجيل الجديد في الضمان، ويمكن أيضاً للمسجلين في الضمان القديم الانتقال بشكل ثلث إلى نظام الضمان المطور، ونوضح إليكم التفاصيل الكاملة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كيفية التقديم في الضمان المطور

سوف نتحدث بالتفصيل في هذا المقال عن كيفية التقديم في الضمان المطور وهو كالآتي يجب فتح موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سجل حساب جديد، اضغط على كلمة “الخدمات الإلكترونية”، ثم اختر كلمة “معاش الضمان الاجتماعي المطور”، دون كافة المعلومات الشخصية المطلوبة منك على الموقع، ينبغي عليك مراجعة المعلومات الشخصية التي تم تدوينها عبر الموقع الإلكتروني، ثم انتظر رسالة نصية بالقبول أو الرفض.

شروط التقديم في برنامج الضمان المطور

هناك بعض الشروط المطلوبة من المتقدم لكي يتم تسجيله بنجاح في برنامج الضمان المطور وهو كالآتي أن تكون جنسية المتقدم سعودي، يعيش بشكل دائم في المملكة العربية السعودية، يجب ألا يقل مرتب المتقدم عن مرتب الضمان المطور، عدم تدوين اسم المتقدم في مراكز الإيواء، لا يمتلك المتقدم أملاك.

رواتب الضمان المطور عقب الزيادة

حددت وزارة الموارد البشرية رواتب الضمان المطور لكل شخص في العائلة وهو كالآتي يحصل الشخص الواحد على مرتب يصل إلى 1000 ريال سعودي، بينما يحصل 2 شخص على مرتب 1285 ريال سعودي،حصول 3 أشخاص على مرتب 1570 ريال سعودي، مرتب 4 أشخاص 1855 ريال سعودي، مرتب 5 أشخاص حوالي 2140 ريال سعودي، يحصل 6 أشخاص على مبلغ 2420 ريال سعودي، مرتب 7 أشخاص حوالي 2710 ريال سعودي، يحصل 8 أشخاص على 3000 ريال سعودي، مرتب 9 أشخاص 3280 ريال سعودي، يحصل 10 أشخاص على مرتب يصل إلى 3560 ريال سعودي، يحصل 11 شخص على 3840 ريال سعودي، مرتب 12 شخص حوالي 4130 ريال سعودي، يحصل 13 شخص على مرتب 4410 ريال سعودي، مرتب 14 شخص حوالي 4800 ريال سعودي.