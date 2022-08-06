نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور عبر hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت وزارة التنمية الاجتماعي بالمملكة السعودية بعض المساعدات التي تكون بمثابة معاش لبعض الأشخاص المستحقين للدعم، والذين تتوافر بهم الشروط المقدمة من الوزارة ونجد أن البعض قام بالتقديم بالفعل؛ إلا أنه لا يستطيع الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور، وهذا ما سنقوم بشرحه لكم من خلال السطور القادمة.

الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور

بعد أن تم الإعلان عن الضمان الاجتماعي المطور من وزارة التنمية البشرية للأفراد الذين يستحقون الحصول على المساعدات المادية من الدولة وتقديم عدد كبير منهم تقوم الوزارة بفرز من يستحقون الدعم، ويمكن التأكد من الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور من خلال بعض الرابط الخاص بالوزارة، وهذا ما نعرضه فيما يلي:

ادخل على موقع الوزارة عبر الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان.

اكتب رقم السجل المدني الخاص بالمتقدم على الضمان.

اكتب رقم الضمان الذي حصلت عليه من قبل.

اكتب رمز التحقق الذي يؤكد أنك لست روبوت.

ادخل على كلمة عرض الأهلية، وسيظهر لك إن كنت ممن هم مؤهلين أم لا.

الفئات التي يمكنها التسجيل في الضمان المطور

حددت الوزارة بعض الفئات التي تستحق الحصول على المعاش من الضمان المطور المقدم من وزارة التنمية البشرية، وهم كالتالي:

الأشخاص الذين لم يتمكنوا من العمل سواء أكان السبب مرض مزمن أو إعاقة.

الأسرة التي لم تعرف مكانًا لعائلها.

الزوجة التي فقدت زوجها.

الأسرة التي أصبح زوجها مدمنًا للمواد المخدرة.

الأسرة التي مات عائلها.

شروط التسجيل في الضمان المطور

يمكنك التسجيل في حال توافر الشروط التالية:

المتقدم على الضمان لابد من كونه سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم موطنه ومعيشته في المملكة وليس في أي مكان آخر.

توافر مستندات مصدقة من الوزارة تثبت الأحقية في الحصول على الضمان.

أن يكون المبلغ الذي يحصل عليه الفرد كمرتب أقل من مبلغ الضمان.

في نهاية مقال الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور فقد عرضنا لكم طريقة التعرف على الأهلية كما عرضنا لكم الفئات التي لها أحقية الحصول على الضمان، ولكن بعد التعرف على الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم والتي عرضناها عليكم.