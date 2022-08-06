نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة رصيد زين 1444 وجميع الأكواد الجديدة – Zain في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شركة زين من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات على مستوى العديد من البلدان العربية ومنها المملكة العربية السعودية، وقد يتفاجأ البعض من عدم القدرة على الاتصال من خلال الهواتف أو التواصل عبر شبكة الإنترنت في بعض الأوقات دون معرفة السبب؛ لذا يعتقد البعض أن الرصيد قد انتهى، لذلك نقدم لكم طريقة معرفة رصيد زين من خلال المقال.

معرفة رصيد زين

في حالة انقطاع القدرة على الاتصال عبر شبكة الهاتف المحمول زين يمكنك التعرف على رصيدك للتأكد من أن الرصيد انتهى، أو لا؟ وذلك من خلال الخطوات التالية:

أدخل الكود الذي وضعته الشركة للاستعلام عن الرصيد *142#.

في حالة وجود شريحتين في هاتفك فاختر الشريحة الخاصة بزين والتي تريد الاستعلام عن الرصيد بها.

اضغط على زر الاتصال.

انتظر لبضع ثواني وسوف يظهر أمامك الرصيد بالتفصيل.

التعرف على الرصيد من خلال تطبيق زين

يمكنك الاستعلام عن رصيدك على شبكة الهاتف المحمول زين من خلال تطبيق زين على الهواتف المحمولة، وذلك بالطريقة التالية:

في البداية اذهب إلى متجر الألعاب، واختر تطبيق زين.

سجل الدخول عن طريق كتابة رقمك الخاص بالشبكة.

ادخل على الخدمات المقدمة من التطبيق زين، واختر من بينهم استعلام عن الرصيد.

اضغط تأكيد وسيظهر في الحال رصيدك الخاص بالخط.

طريقة التعرف على رصيد زين من الصفحة الرسمية

يمكنك أيضًا التعرف على كل ما يخص خطك المسجل على شبكة زين من خلال الصفحة الرسمية للشركة، وذلك بالطريقة التالية:

ادخل على رابط الصفحة الرسمية لزين من هنا.

في حالة وجود حساب لك على الصفحة سجل الدخول برقم الهاتف وكلمة السر، أما في حالة تسجيل

دخول جديد قم بكتابة البيانات التي تطلب منك وسجل الدخول.

قم بالضغط على الاستعلام عن رصيد زين.

الآن يظهر لك على الشاشة الرصيد بكل تفاصيله.

في نهاية مقال معرفة رصيد زين فقد وفرنا لكم المزيد من الطرق للاستعلام عن الرصيد حيث عرضنا الاستعلام عن طريق الكود، والاستعلام عن طريق تطبيق زين، كما عرضنا طريقة التعرف على رصيد زين من خلال الصفحة الرسمية لشركة زين.