نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة زيادة الرواتب السعودية 2022 بالتزامن مع إيداع العوائد السنوية لعام 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تداولت العديد من الأخبار بين الموظفين في المملكة العربية السعودية عن حقيقة زيادة الرواتب السعودية، حيث يحاول الموظفين معرفة مدى صحة هذه الأخبار، وسنتحدث في هذا المقال عن حقيقة هذه الأخبار، كما سنتحدث أيضًا عن قيمة العلاوة السنوية وميعاد الحصول عليها وسلم رواتب الموظفين بعد التعديل الذي وضع على نظام الخدمة المدنية.

حقيقة زيادة الرواتب السعودية 2022

لم يتم الإعلان في المملكة العربية السعودية إلى الآن عن زيادة رواتب الموظفين بالمملكة، حيث أن هذا الخبر الذي انتشر بين الموظفين أعطي لهم التفاؤل خاصة بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وقد أعلن رئيس الوزراء بالمملكة عن بعض القرارات الخاصة بالأمور المالية للعام السابق ومنها أنه سيتم زيادة رواتب الموظفين بالقطاع الخاص بنسبة 4% وذلك بسبب تأثير فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي بالمملكة خاصة والعالم بشكل عام، ومن هذه البنود التي تم إصدارها العام الماضي التالي:

يتم رفع الحد الأدنى من الرواتب من 3000 ريال إلى 4000 ريال سعودي.

كما يجب أن يكون راتب الموظف الأجنبي أكثر من 4000 ريال.

أيضًا تم تحديد السقف الكلي للاتفاق العام لكل الوزارات والدوائر الحكومية للعام السابق.

الاستعلام عن العادة السنوية

أوضحت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية الاستعلام عن العادة السنوية وذلك باتباع التالي:

يجب الذهاب إلى البوابة الإلكترونية لوزارة المالية السعودية من الرابط التالي: mof.gov.sa .

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم اختيار خدمات الأفراد، ثم النقر على خدمة الاستعلام عن العوائد السنوية.

يتم الموافقة على الشروط والأحكام، ثم النقر على الانتقال للخدمة.

كتابة رقم الهوية.

أخيرًا الضغط على استعلام.

سلم الرواتب الجديد 1444

ينقسم سلم رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية إلى أكثر من قسم، ويتم التفريق بين الموظفين عن طريق المستويات التالية:

المستوى الأول: حيث يكون الموظف فيه ممن ليس لديهم خبرة أكثر من سنة.

المستوى الثاني: يكون خبرة الموظف أكبر من عامين.

المستوى الثالث: حيث تكون خبرة الموظف أكبر من 4 سنوات.

موعد صرف العلاوة السنوية 2022م

ميعاد صرف العلاوة السنوية للموظفين بالمملكة العربية السعودية في كل القطاعات المختلفة تكون يوم 27 من كل شهر ميلادي، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي وضعت على نظام الخدمة المدنية.

كما تم التوضيح بأن إذا صادف ميعاد صرف العلاوة يوم الجمعة فيتم صرف الراتب يوم الخميس، أما إذا صادف ميعاد الصرف يوم السبت فسوف يتم صرف العلاوة يوم الأحد.