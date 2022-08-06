نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية ترد عن مدى استحقاق الضمان الاجتماعي المطور لمن يمتلك عدد من العمالة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دائمًا ما تحرص على الإجابة عن استفسارات المواطنين عبر قنوات الاتصال الكثيرة التي سبق وتكلمنا عنها في مقالات سابقة، وهذا من أجل جعل كل مواطن مستفيد من دعم الضمان الاجتماعي المطور يتعرف على ما له وما عليه، لذلك حرصوا اليوم على التأكيد على من هم الأفراد المستحقين إذا كان لهم عدد من العمالة المنزلية في بيتهم.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وزارة الموارد البشرية هي العمود الفقاري لحكومة المملكة العربية السعودية، وهذا لأن لديها كامل الصلاحيات التي تجعلها قائمة على التعريف بحقوق العاملين وواجباتهم، بالإضافة إلى طرحهم للعديد من طرق المساعدة التي تجعلهم عون للشعب السعودي والمنتمين له، وإليك الآن الجديد التي طرحته الوزارة.

استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

من آن إلى آخر تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بعض الأشياء التي تثبت مدى استحقاق بعض الأشخاص من الدعم الشهري، وحرصوا اليوم على التأكيد أن الدعم يتأثر بشكل ملحوظ إذا كان المتقدم يمتلك من ثلاث إلى أكثر من ثلاثة عاملات بالخدمة المنزلية، لذلك يجب أن يعي المتقدم أنه قد يتم رفضه إذا كان لديه عمالة منزلية أكثر من الموضح.

هل العمالة المنزلية الطبية مشمولة؟

مع تأكيد الوزارة أن ثلاث عاملات بالخدمات المنزلية فأكثر يقوموا بالتأثير على مدى استحقاقية المتقدم أم لا للحصول على الدعم الشهري، فأنهم حرصوا على القيام بوضع استثناءات للعمالة المنزلية الطبية وقالوا أنها ليست مشمولة تمامًا ولا تؤثر على مدى استحقاق المتقدم للحصول على الدعم المادي الخاص بالضمان الاجتماعي المطور.

هل التسجيل على الضمان الاجتماعي متاح؟

وضحت الوزارة أكثر اليوم أن التسجيل لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق التي تخرج بها الوزارة من آن إلى آخر متاح حتى يومنا هذا، ويجب أن يعلم أنه سيتم العمل على وضع شروط أكثر في المستقبل وسيتم وضعها بشكل تدريجي في المستقبل، وهذا ليحصل كل شخص على حقه.

من الجدير بالذكر أنه خلال قيام الموارد البشرية بالإعلان عن تأثير الاستحقاق من غيره، أكدوا أن جميع المسجلين سيتم الإعلان عن نتائج القبول أو الرفض الخاصة بهم بشكل تدريجي قريبًا.