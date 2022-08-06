نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة النقل توضح حقيقة فرض رسوم على الطرق في السعودية العام القادم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية حقيقة فرض رسوم على الطرق في السعودية العام القادم. وذلك بعد تداول العديد من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انه سيتم فرَض رسوُم على الطرق من العام القادم وذلك بعد نشر تقرير عن قناة العربية يفيد تنفيذ قرار تعريفة الطرق من العام القادم ولكن خرج مصدر مسؤول بحسب ما ذكرت بعض المصادر عبر تويتر العالمي انه لا صحة لما يتم تداوله عن فرض رسوم على الطرق في السعودية.

حقيقة فرض رسوم على الطرق في السعودية

بحسب بعض المصادر فقد أكدت وزارة النقل أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي. ليس حقيقي وان ما تم بثه على إحدى القنوات التلفزيونية مجرد شائعات لا صلة لها بالواقع. ولن يستند بناء على أي دليل رسمي ولم يؤكده أي مصدر رسمي.

ونوهت وزارة النقل على المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية من ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات الكاذبة. كما أفادت بعض الأنباء أن هيئة الطرق في المملكة تدرس إمكانية مشاركتها مع القطاع الخاص في المملكة لتنفيذ مشاريع صيانة الطرق وتحصيل مبالغ رسوم. ولكن نفت وزارة النقل تحصيل أي رسوم من المواطنين أو المقيمين بالأراضي السعودية.

بعد نشر الخبر في قناة العربية مصدر مسؤول في #وزارة_النقل : لن يتم فرض رسوم على الطرق خلال العام القادم، وما تداولته بعض الجهات الإعلامية غير صحيح https://t.co/Zer5eBzbGs — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) بعد نشر الخبر في قناة العربية



مصدر مسؤول في #وزارة_النقل :



لن يتم فرض رسوم على الطرق خلال العام القادم، وما تداولته بعض الجهات الإعلامية غير صحيح https://t.co/Zer5eBzbGs — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) August 4, 2022

هل سيتم فرض رسوم على الطرق في السعودية؟

علاوة على ما تم ذكره فقد وضحت وزارة النقل أن رسوم المرور على الطرق هي رسوم تفرض فقط على المسافرين وذلك عند عبور الطرق والتي يتم فرَض الرسوُم عليها. حيث تختلف وتتفاوت هذه الرسوم من بلد إلى اخري. بالإضافة إلى أن هذه الرسوم تكون رمزية وغير مبالغة للغاية. أما عن ما تم تداوله من فرض رسوم للطرق للمواطنين فقد أكدت وزارة النقل انه ليس صحيح.

اشهر الطرق السريعة في السعودية

من خلال متابعتنا المستدامة فقد توضح انه لن يكن تلك الشائعات الأولي من نوعها. ففي الأعوام السابقة تم تداول تقارير على نطاقات مختلفة تفيد فرضَ رسوُم على الطرق في السعودية. وتبين فيما بعد أن هذه الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. على الرغم من أن البعض يزعم أن مثل هذه القرارات مطروحة على الطاولة من وزارة النقل وهي قيد الدراسة والمناقشة. ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ هذه القرارات. واليكم اشهر الطرق السريعة في السعودية:

طريق الرياض – الطائف – مكة المكرمة السريع بطول 820 كيلو مترًا.

طريق الرياض – القصيم السريع بطول 317 كيلو مترًا.

طريق الرياض – الدمام السريع بطول 383 كيلو مترًا.

طريق جدة – المدينة المنورة السريع بطول 410 كيلو مترًا.

طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة السريع بطول 420 كيلو مترًا.

طريق جدة – مكة المكرمة السريع بطول 70 كيلو مترًا.

طريق المدينة المنورة – القصيم السريع بطول 448 كيلو مترًا.

وفي الختام وضحنا حقيقة فرض رسوم على الطرق في السعودية العام القادم. كما تناولنا اشهر الطرق السريعة في السعودية