كيف يتم تحديث تطبيق توكلنا tawakalna

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عمر شويل - جدة يريد الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة السُّعُودية معرفة كيفية تحديث تطبيق توكلنا حيث أنه من التطبيقات الأكثر استخداماً في المملكة وذلك منذ انتشار فيروس كورونا حيث وفر المواطنين إتمام العديد من الخَدمات دون الحاجة للذهاب للمصالح وإهدار الكثير من الوقت وكذلك حدوث تكدس وزيادة انتشار الفيروس ومن خلال التالي نوضح لكم خطوات تحديث تطبيق توكلنا وغيرها من المعلومات الهامة عن التطبيق وذلك عن طريق موقع ثقفني.

كيف يتم تحديث تطبيق توكلنا

يتم تحديث تطبيق توكلنا عن طريق الخطوات التي وضحها البرنَامج على صفحته الرسمية وتتمثل هذه الخطوات في التالي :

الدخول إلى آب ستور أو جول بلاي. تدوين اسم التطبيق في خانه البحث النقر على بحث. النقر على تحديث التطبيق. بعد الانتهاء من تحديث التطبيق يمكن الاستفادة من كافة خدماته الجديد.

خطوات تفعيل تطبيق توكلنا لمن لديه حساب في أبشر

يمكن لمن يمتلك حساب في منصة أبشر تفعيل تطبيق توكلنا عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى جوجل بلاي أو آب ستور. تثبيت التطبيق على الهاتف. الدخول إلى التطبيق ثم النقر على إنشاء حساب جديد. إدخال البيانات المطلوبة. سيتم إرسال رسالة على جوالك المسجل في أبشر تحتوي على رمز التحقق. تدوين رمز التحقق في موضعه. تحديد مكان الإقامة على الخريطة. الإجابة على الأسئلة المطروحة بدقة. ثم تحديد التابعين الموجودين في نفس مكان الإقامة. هكذا يتم تفعيل تطبيق توكلنا لمن يمتلك حساب في أبشر.

خَدمات تَطبيق تَوكلنا

يُعد تطبيق توكلنا هو التطبيق الأساسي المعتدة من وزارة الصحة السُّعُودية حيث تم إصداره في أثناء تفشي فيروس كورونا وذلك لتقديم العديد من الخَدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين.

وكان هذا هدف البرنَامج وهو استفادة المواطنين والمقيمين من كاف الخَدمات دون الحاجة للذهاب للمصالح والمقرات وحدوث تكدس و بالتالي تفشي فيروس كورونا ومن خَدمات التطبيق :

الجواز الصحي.

تصاريح العمرة.

تصاريح اعتمرنا.

العنوان الوطني.

مواعيد الأحوال المدنية والجوازات.

خدمة حالة الأبناء الدراسية.

خدمة الهوية الرقمية.

عرض الانتهاكات العامة.

خدمة استعراض الحالة الصحية.

وإلى هنا نكون وضحنا لكم في هذا المقال كيف يتم تحديث تطبيق توكلنا، وكذلك طريقة تفعيل تطبيق توكلنا لمن لديه حساب في أبشر، كما قدمنا خَدمات تطبيق توكلنا.