نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة النقل تحسم أمر فرض رسوم الطرق على بعض الطرق بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة النقل اليوم عن اللغط الذي حدث اليوم من بعض المصادر الغير موثوق بها بالمرة والتي تم العمل على تداولها بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي عن قيام الوزارة بالعمل على فرض رسوم إجبارية لدى بعض الطرق التي يوجد لديها بدائل طرق أخرى، وكان الرد شافي من قبل الوزارة، وإليك الآن كامل التفاصيل.

مصادر من وزارة النقل السعودية

حرصت اليوم وزارة النقل السعودية على القيام بالتحدث عن الشائعات التي انتشرت بشكل متوسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة داخل المملكة العربية السعودية، حول قيامها بفرض رسوم إجبارية على الطرق التي يوجد لديها بدائل طرق أخرى، وحرصوا على القيام بالرد للحد من انتشار هذه الإشاعات.

الرد على شائعة فرض رسوم الطرق

قام أحد المصادر التابعة لوزارة النقل السعودية بالقول إنه لا صحة على الإطلاق من فرض رسوم على بعض الطرق، وأنه من غير الصحيح على المواطنين أن يقوموا بنقل مثل هذه الشائعات، وحرص على القول إن ما قم التلفاز ببثه لا يوجد أي مصدر له ولا له أساس من الصحة أيضًا.

طرق التواصل مع وزارة النقل

لكي لا يتمكن أي شخص من خداعك حول قول أشياء كاذبة لا يوجد لها صحة على الإطلاق، يجب أن تقوم على الفور بالتواصل مع أحد قنوات اتصال وزارة النقل السعودية عبر النقاط التالية:

اتصال عبر رقم الهاتف المحمول 01187444444.

تواصل معهم عبر البريد الإلكتروني [email protected]

إذا كنت تريد تقديم شكاوى واقتراحات يمكنك الذهاب إلى هذا الرابط mot.gov.sa.

يمكنك تحميل تطبيق 938 للحصول على أي استفسار أو أي شكاوى تريد، وسيتم نقلك إلى خدمة العملاء على الفور.

الاتصال عبر هذا الهاتف من خارج المملكة 009661187444444.

الذهاب إلى العنوان الرئيسي للوزارة عبر العاصمة الرياض وادي الحياة داخل حي المروج رقم 12264.

المواعيد الرسمية لأوقات العمل لدى الوزارة والفروع الخاصة بها تبدأ من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

من الجدير بالذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية كانت حريصة بشكل كبير على القيام بإنشاء العديد من الحسابات والعمل على توثيقها لجميع الوزارات والمصالح وأي جهة حكومية على العديد من وسائل التواصل، وهذا من أجل الحد من نقل الإشاعات.