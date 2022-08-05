نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسجيل دخول حساب المواطن عبر النفاذ الوطني 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تسجيل دخول حساب المواطن عبر النفاذ الوطني أحد الأشياء التي يبحث عنها العديد من المستفيدين من برنامج حسابات المواطنة من أجل الوصول إلى حساباتهم وعرض بياناتهم وتحديد حقوقهم عبر البوابة الرسمية لبرنامج حسابات المواطنة.

كيفية تسجيل دخول حساب المواطن عبر النفاذ الوطني 1444

يتم تسجيل الدخول إلى برنامج حساب المواطن عبر بوابة النفاذ الوطني، وتكون الخطوات على النحو التالي:

تسجيل الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني.

اضغط دخول.

سجل البيانات المطلوبة في مكانها.

أدخل رمز التحقق في مكانه وانقر فوق تسجيل الدخول.

خطوات تسجيل دخول حساب المواطن

يمكن للمستفيدين من برنامج حساب المواطن الوصول إلى صفحتهم من خلال البوابة الرسمية لبرنامج حساب المواطن واتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة البوابة الرسمية لبرنامج حساب المواطن.

انقر لتسجيل الدخول من الصفحة الرسمية.

اكتب البيانات المطلوبة، أي الاسم وكلمة المرور.

لاحظ رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة.

ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

الرَقم المجاني الموحد حساب المواطن

يوفر برنامج حسابات المواطنة للمستفيدين رقمًا مجانيًا موحدًا 19912 حتى يتمكنوا من الاتصال بخدمة العملاء والتواصل معها لطلب كل ما يريدون، وكذلك تقديم الشكاوى لحلها سريعًا، وتقديم مقترحات الوظائف تطوير خدماتها.

تسجيل جديد حساب المواطن

يتم استكمال التسجيلات الجديدة في برنامج حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة الرسمية لبرنامج حساب المواطن.

ثم انقر فوق إنشاء حساب جديد.

أدخل البيانات المطلوبة مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية ورقم الهاتف المحمول.

ثم أدخل رمز التحقق في المكان المناسب.

سيتم إرسال كلمة المرور إلى الهاتف عبر الرسائل القصيرة.

ثم أدخل الاسم وكلمة المرور المرسلة في مكانها.

انقر لإدخال كلمة المرور وتغييرها بعد الدخول.

تسجيل جميع البيانات المتعلقة بالدخل والمعالين والعنوان وغيرها.

ثم قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة والموافقة على جميع الشروط والأحكام.

انقر فوق تسجيل.

رابط حساب المواطن تسجيل الدخول نفاذ

يتيح برنامج حسابات المواطنين لجميع المواطنين الذين فقدوا أو قاموا بتغيير أرقام هواتفهم ولكن لم يقوموا بتحديث بياناتهم من خلال المنصة الرسمية للتسجيل وتحديث بيانات المواطنين الخاصة بهم من خلال منصة الوصول الموحدة الوطنية لتسهيل عملية التسجيل، يمكن أن يكون برنامج حساب المواطن الوصول إليها من خلال الموقع الرسمي من خلال الوصول إلى المنصة النفاذ الموحد.