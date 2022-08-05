حساب المواطن يوضح حلول الدفعات المرفوضة وشروط الأهلية

حساب المواطن يوضح حلول الدفعات المرفوضة للطلبات التى تم تقديمه للأسباب كثيرة يوضحه البرنامج، ويجب أعادة التقديم ثانيا للاستفادة من مبلغ الدعم،وتعنى الدفعة المرفوضة انة تم تحويل مبلغ الاستحقاق ولكن لم يتم إيداعه لحساب المستفيد بسبب وجود مشكلة في الحساب البنكي، حيث تتم دراسة الأهلية والرد في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم إبلاغ الشخص بنتيجة الطلب الذي قام بتقديمه، وذلك من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن، ويمكن تقديم اعتراض على حالة الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم، وضع حساب المواطن في المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي لا بد من توافرها في المتقدمين للحصول على المساعدات المادية من برنامج حساب المواطن التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

حساب المواطن يوضح حلول الدفعات المرفوضة

قد وضح حساب المواطن أنه في حال وجود دفعة مرفوضة لن يتم صرف اي مستحقات مالية مستقبلا لوجود مشكلة في الحساب البنكي، او تغييره:

يجب على المتقدم التأكد من البيانات الشخصية التي قام بإدخالها، والتأكد من صحة تلك البيانات، وبالأخص بالحساب البنكي. بعد ذلك الدخول على حساب المواطن والنقر على الدفعات المالية. ثم الضغط على تأكيد الحساب. في حالة امتلاكك لحساب بنكي جديد،يجب تعديل البيانات الخاصة بالحساب البنكي، وتغيير رقم الحساب البنكي إلى الجديد. وصل كود للتحقق في الجوال.

شروط الأهلية فى حساب المواطن

يجب أن يكون المتقدم أن يكون حاملاً للجنسية السعودية، وأن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية. يمكن أن يتم استثناء أبناء المرأة السعودية التي تتزوج من رجل أجنبي، وكذلك الأشخاص الحاصلين على بطاقة تنقل. التأكد من عدم استقرار المتقدم لبرنامج حساب المواطن في إحدى مناطق الإيواء أو الرعاية. يجب أن تكون كل البيانات التي المدخلة تمت الموافقة عليها من قبل حساب المواطن، وأن تكون موجودة في الأوراق الأصلية. أن يكون المعاش الخاص بالفرد أو الأسرة في برنامج حساب المواطن متوافق بشكل كبير مع معدل الاستحقاق.

تتم دراسة الأهلية في حساب المواطن لمدة شهر، حيث يجب على المتقدم أن يقوم بالتسجيل وإدخال كل البيانات الخاصة به قبل يوم 10 من كل شهر، وإن تم إدخال البيانات بعد 10 من الشهر يجب الانتظار لدراسة الأهلية خلال الشهر القادم قبل صرف الدفعة الجديدة.